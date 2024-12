Dezenas são feridos em ataque contra prédio em Gaza, dizem médicos

CAIRO (Reuters) - Dezenas de pessoas foram mortas ou feridas em um ataque aéreo israelense a uma prédio residencial de vários andares no norte de Gaza neste sábado, disseram médicos e serviços de emergência do território, embora os militares israelenses tenham dito que não têm conhecimento de nenhum ataque na área.

Os serviços de emergência de Gaza disseram que o ataque atingiu uma área residencial em Tal Al-Zaatar e que se acredita que muitas vítimas estejam presas sob os escombros.

O exército israelense disse que não tem conhecimento de nenhum ataque naquela área, mas que está analisando a informação.

As forças armadas israelenses, que começaram a atacar a Faixa de Gaza em 2023, disseram que suas últimas operações no norte do território tinham o objetivo de impedir que militantes se reagrupem e realizem ataques a partir dessas áreas.

(Por Nidal Al-Mughrabi)