Grávida de 8 meses e feto morrem após moto ser esmagada por caminhão em SC

Uma jovem de 23 anos que estava grávida de oito meses morreu em um acidente de trânsito na BR-470, em Blumenau.

O que aconteceu

Motocicleta pilotada por Fernanda Antonioli foi atingida por cabine de caminhão que tombou na pista. O acidente aconteceu no km 62 da via na madrugada da sexta-feira (30). Um carro de passeio também foi atingido pelo veículo.

Câmeras de segurança gravaram o momento do acidente. Nas imagens, é possível ver que o caminhão vinha no sentido contrário ao de Fernanda quando tombou, invadindo a faixa dela.

Morte da jovem e do feto foram confirmadas por um médico do Samu. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, a jovem foi encontrada sem sinais vitais, assim como o feto que ela gerava, de uma menina que se chamaria Zoe.

Motorista do caminhão não teve ferimentos. Ele dispensou atendimento médico, informou o CBMSC. Outras duas pessoas envolvidas no acidente, a motorista do carro de passeio e o passageiro do caminhão, também não precisaram de socorro hospitalar.

"Meu mundo acabou", diz marido da vítima. Em publicação nas redes sociais, Bruno Nardes lamentou a morte de Fernanda e da filha. "Meu Deus, por que levou minhas meninas, por que não me levou no lugar delas?"

Fernanda estava a caminho do trabalho no momento do acidente. A família não publicou detalhes sobre velório e enterro.