Ramón Díaz assumiu o Corinthians no decorrer da última edição do Campeonato Brasileiro, em julho de 2024, e levou a equipe ao título do Campeonato Paulista de 2025.

Segundo o Timão, "Orlando Ribeiro, técnico do sub-20 do Corinthians, comandará o treino do elenco principal nesta sexta-feira [18]".