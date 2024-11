O que significam os pesadelos? Sonhos ruins revelam sobre sua vida

Ao menos metade da população mundial tem pesadelos esporadicamente, e entre 2% a 8% dos adultos sofrem com eles frequentemente.

Assim como os sonhos, os pesadelos costumam acontecer durante o estado mais profundo do sono, conhecido como REM (sigla em inglês para movimento rápido dos olhos). Essa fase dura cerca de 30 minutos e pode se repetir até seis vezes por noite. Ou seja: podemos ter até seis sonhos — ou pesadelos — em uma única noite.

O que eles dizem sobre nós

As razões pelas quais os pesadelos acontecem ainda não são claras, mas há algumas hipóteses. Eles podem, como os sonhos, refletir situações com as quais não conseguimos lidar bem ao longo do dia.

Estresse, ansiedade, rotina de sono irregular, uso de medicamentos antidepressivos e para hipertensão podem aumentar os riscos de ter esses sonhos ruins.

Pessoas que sofreram algum tipo de trauma recente, como acidentes, assalto, estupro ou a morte de uma pessoa querida, tendem a tê-los também. Geralmente a temática desses pesadelos está relacionada ao trauma a que essas pessoas foram submetidas.

Problemas físicos ou desconfortos durante o sono também podem causar pesadelos. Quem sofre de apneia, por exemplo, pode incorporar a sensação de falta de ar no sonho.

Quer dar um basta aos pesadelos?

Esses sonhos ruins não precisam ser encarados como prejudiciais à saúde. Quando esporádicos, podem até ajudar a resolver algumas questões e superar medos. O problema é quando passam a ser constantes.

No mundo, de 2% a 8% das pessoas dizem ter mais de um pesadelo por semana. Em alguns casos, mais de um numa só noite de sono. Metade das crianças entre 3 e 6 anos também tem sonhos ruins constantemente.

Casos de excesso de pesadelos podem ser tratados clinicamente. O médico irá investigar se existe alguma anormalidade física ou se a causa é gerada por fatores externos.

O tratamento varia de terapia até medicação de controle da ansiedade. Em alguns casos, os pacientes podem ser treinados para ter sonhos lúcidos, ou seja, conseguir ter consciência de que estão sonhando e, assim, mudar os rumos do pesadelo.

*Com informações de reportagem publicada em 28/12/2022