Meirelles: Dívida pública preocupa a longo prazo e é ponto de atenção

A dívida pública brasileira tende a ter uma evolução, situação que se torna preocupante olhando a longo prazo e precisa ser revista em algum momento, avaliou o ex-ministro da Fazenda Henrique Meirelles em entrevista ao UOL News da manhã desta sexta-feira (29).

Os detalhes do pacote fiscal desenhado para cumprir as regras do arcabouço fiscal foram divulgados da quinta-feira (28).

O que nós temos é uma tendência de evolução da dívida pública que é preocupante olhando a longo prazo. Então, isso terá que ser revisto em alguma hora.

E o que eu digo é o seguinte, a política adotada pelo presidente Lula nos seus dois primeiros mandatos foram extremamente bem-sucedidas.

Então, é o momento de se pensar nisso olhando à frente, de que o quanto se baseia o crescimento muito em um aumento do gasto público, isso oferece desafios, principalmente para países emergentes.

Nós podemos começar a ver, dentro de alguns anos, a subida estrutural da taxa de juros, aumento do risco percebido, etc. Então, isso é um ponto de atenção que nós temos que ter à frente para manter exatamente o ritmo de crescimento atual da economia brasileira, que está muito bom nesses dois primeiros anos dessa gestão.

Minha impressão é que o que fez os mercados reagirem tão mal não é a conta do presente, mas o que foi percebido como uma falta de compromisso com equilíbrio fiscal e, portanto, preocupação muito grande com a evolução da dívida pública brasileira. O fato é que a economia brasileira vai bem. As medidas dão fôlego por dois anos.

Henrique Meirelles, ex-ministro da Fazenda

O ex-ministro se aprofundou mais em sua avaliação do desempenho da economia do país nestes primeiros anos do terceiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

O desempenho da economia brasileira e, portanto, do governo nos primeiros dois anos é bom. O Brasil cresceu 3% em 2023, vai crescer mais também ao redor disso, um pouco mais em 2024.

O que existe são preocupações, num prazo maior, sobre a sustentabilidade fiscal. É outra questão. O Brasil está crescendo, está empregando, o desemprego é mais baixo da série histórica. Então seria um absurdo dizer que economia é um desastre. Não está.

É importante também que os investimentos sejam feitos para garantir esse crescimento no futuro. Esse é o ponto importante que ninguém está mencionando.

O que nós estamos vendo é um investimento privado no Brasil está baixo. Então nós temos aí uma preocupação com esse aspecto para que o país possa não só manter esse ritmo nos próximos dois anos, mas também nos próximos anos.

O fato é que a economia brasileira vai bem. É muito disso devido a reformas que foram feitas entre 2016 e 2018. Mas o fato é que dentro do quadro atual, o desempenho do governo atual em todas as medidas tomadas é que a economia vai bem.

Então, não é um desastre. Pelo contrário, a economia que cresce 3%, está com o mínimo histórico do índice de desemprego.

Henrique Meirelles, ex-ministro da Fazenda

