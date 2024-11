Indicador de Incerteza da FGV sobe 5,6 pontos em novembro ante outubro

O Indicador de Incerteza da Economia Brasileira (IIE-Br) subiu 5,6 pontos em novembro em relação a outubro, para 110,4 pontos, após cair no mês passado, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV) nesta sexta-feira, 29. Com isso, o indicador retornou à faixa desfavorável, acima dos 110 pontos, que não experimentava desde julho deste ano.

Na métrica de médias móveis trimestrais, o indicador subiu 0,9 ponto, para 107,7 pontos.

"Em novembro, o Indicador de Incerteza Econômica interrompeu a trajetória de queda iniciada em junho e voltou a subir, pressionado por fatores internos e externos. No cenário interno, o aumento da incerteza foi influenciado pela expectativa em torno do anúncio de novas medidas fiscais. Externamente, o cenário foi marcado por dúvidas sobre as diretrizes de política econômica do novo governo norte-americano", avaliou em nota a economista do Instituto Brasileiro de Economia da FGV (Ibre/FGV), Anna Carolina Gouveia.

De acordo com Gouveia, o componente de Expectativas, que havia recuado no mês anterior, registrou alta em novembro, refletindo maior dispersão nas previsões das variáveis, com destaque para as incertezas em torno do câmbio futuro. "A continuidade dessa tendência de alta do IIE-Br nos próximos meses dependerá dos desdobramentos do pacote fiscal anunciado no final do mês, cujos efeitos ainda não foram contabilizados no resultado de novembro", observou.

O IIE-Br é formado por dois componentes: o IIE-Br Mídia, que faz o mapeamento nos principais jornais da frequência de notícias com menção à incerteza; e o IIE-Br Expectativa, que é construído a partir das dispersões das previsões para a taxa de câmbio e para o IPCA.

O componente de Mídia do IIE-Br subiu 4,5 pontos em novembro, para 108,5 pontos, contribuindo positivamente com 3,9 pontos para a alta do índice agregado. O componente de Expectativas, que mede a dispersão nas previsões de especialistas para variáveis macroeconômicas, subiu 7,6 pontos no mês, para 113,8 pontos, contribuindo de forma positiva com 1,7 ponto para o resultado do IIE-Br de novembro, informou a FGV.

A coleta do Indicador de Incerteza da Economia brasileira é realizada entre o dia 26 do mês anterior ao dia 25 do mês de referência.