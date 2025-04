No evento comemorativo de 60 anos do BC, Campos Neto diz 'estar com saudades'

Presidente do Banco Central até 31 de dezembro de 2024, Roberto Campos Neto aproveitou o evento de 60 anos da autoridade monetária, nesta quarta-feira, para dizer que está com "saudades" do corpo funcional e agradecer a experiência.

"Eu estou com saudades de vocês, foram seis anos maravilhosos, quase seis anos", disse Campos Neto, que presidiu o BC de 2019 a 2024.

Ele participou nesta tarde de um painel com os também ex-presidentes do BC Armínio Fraga, Henrique Meirelles e Alexandre Tombini. O também ex-chefe da autarquia Ilan Goldfajn esteve no local mais cedo, mas já saiu. A conversa é mediada pelo diretor de Política Econômica, Diogo Guillen.

Logo no início da sua fala, Campos Neto disse que não trataria de política monetária, já que deixou o Comitê de Política Monetária (Copom) há pouco tempo. Ele concentrou o seu discurso nas inovações financeiras implementadas durante a sua gestão, como o Pix e o Open Finance, e no futuro da tecnologia no mundo das finanças.

Campos Neto aproveitou para defender que o BC tem de ter um corpo de funcionários qualificado e motivado para interagir com essas mudanças.

Sobre a autonomia do BC, o ex-presidente disse que foi importante para reduzir a volatilidade na transição de governo e tem se fortalecido. "Acho que todo dia precisamos regar essa plantinha, e regar essa plantinha significa que precisa ter uma forma de remunerar, compensar, de manter os funcionários engajados de forma mais objetiva, para que a gente tenha uma equipe que consigna fazer frente a todas essas mudanças que estão por vir", disse.