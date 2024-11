Dívida pública bruta do Brasil sobe em outubro e superávit primário fica abaixo do esperado

SÃO PAULO (Reuters) - A dívida bruta do Brasil registrou alta em outubro, quando o setor público consolidado brasileiro apresentou superávit primário menor do que o esperado, de acordo com dados divulgados nesta sexta-feira pelo Banco Central.

A dívida pública bruta do país como proporção do PIB fechou outubro em 78,6%, contra 78,2% no mês anterior.

De acordo com o BC, esse aumento decorreu principalmente da evolução dos juros nominais apropriados (+0,7 ponto percentual), do efeito da desvalorização cambial (+0,3 p.p.), do resgate líquido de dívida (-0,1 p.p.), e da variação do PIB nominal (-0,5 p.p.).

Já a dívida líquida foi a 62,1%, de 62,4%, contra expectativa em pesquisa da Reuters de 62,5% .

Em outubro, o setor público consolidado registrou um superávit primário de 36,883 bilhões de reais, abaixo da expectativa de economistas consultados em pesquisa da Reuters de um saldo positivo de 40 bilhões de reais.

O desempenho mostra que o governo central teve superávit de 39,150 bilhões de reais, enquanto Estados e municípios registraram déficit primário de 1,907 bilhão de reais e as estatais tiveram saldo negativo de 360 milhões de reais, mostraram os dados do Banco Central.

