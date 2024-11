Ajuda sistema nervoso e fortalece imunidade: os benefícios da carne de pato

A carne de pato tem um sabor intenso e levemente adocicado, além de uma textura mais firme e suculenta quando comparada a outras carnes de aves, como frango ou peru. No Brasil, ela é consumida principalmente em algumas regiões, como na Amazônia.

Na parte nutricional, destaca-se por ser fonte de proteínas de alta qualidade, vitaminas do complexo B e minerais como ferro, zinco e fósforo. Também contém ácidos graxos insaturados (gorduras boas).

A seguir, veja os principais benefícios do consumo da carne de pato para a saúde.

Contribui com a saúde cardiovascular

A carne de pato contém ácidos graxos monoinsaturados, que podem ser uma alternativa saudável para a dieta cardiovascular, principalmente quando consumida com moderação.

Esses tipos de gorduras são conhecidos por ajudar a reduzir os níveis de colesterol LDL (considerado "ruim") e aumentar o colesterol HDL (colesterol "bom"). Dessa forma, promove a saúde do coração e melhora os níveis de lipídios no sangue.

Aumenta a energia

Por conter vitaminas do complexo B, como a B12, riboflavina (B2) e ácido pantotênico (B5), a carne de pato contribui para a conversão de nutrientes em energia, regula o metabolismo de lipídios e proteínas e apoia a função celular e muscular.

Reforça a imunidade

O consumo pode fortalecer o sistema imunológico, pois é rica em nutrientes como zinco e ferro. O primeiro é importante para a produção de células de defesa e para a resposta imunológica do corpo a infecções, já o ferro facilita o transporte de oxigênio para as células do sistema imunológico, melhorando sua função.

Contém antioxidantes

Compostos antioxidantes da carne e fígado de pato têm a capacidade de neutralizar radicais livres. Portanto, protege o organismo contra o envelhecimento precoce e doenças relacionadas, como câncer e problemas cardiovasculares.

Faz bem para o sistema nervoso

Pode ser benéfica para o sistema nervoso devido à presença de ácidos graxos ômega 3, nutrientes essenciais para a saúde do cérebro e o bom funcionamento das células nervosas.

Reduz inflamações

A carne de pato é rica em ácidos graxos ômega 3, que têm propriedades anti-inflamatórias. Esses nutrientes ajudam a reduzir a inflamação no corpo, aliviando sintomas de condições como artrite e outras doenças inflamatórias crônicas.

Quantidade recomendada

Para promover benefícios gerais à saúde, como a melhoria do perfil lipídico e a ação antioxidante, é recomendado consumir a carne de pato em quantidades moderadas, variando entre 100 a 150 gramas por refeição.

Riscos e contraindicações

A carne de pato pode apresentar riscos à saúde, como contaminação por salmonela, caso não seja bem cozida, e o acúmulo de metais pesados, como mercúrio, que podem afetar o sistema nervoso.

Pessoas com doenças cardíacas, hipertensão ou problemas renais devem consumir com moderação, devido ao alto teor de gordura.

Como consumir?

Para preservar os nutrientes e reduzir a gordura na preparação dessa carne, recomenda-se o cozimento a baixa temperatura e pressão alta, além da substituição de gordura com óleos vegetais.

A carne de pato pode ser consumida de diversas formas, como assada, grelhada, cozida ou em ensopados. Também é comum em pratos como arroz de pato. Para reduzir a gordura saturada, recomenda-se remover a pele.

Outras formas de consumo:

Defumado para petiscos e tábuas de frios.

Em patês.

Recheios de sanduíches e wraps.

Fonte: Durval Ribas Filho, nutrólogo e presidente da Abran (Associação Brasileira de Nutrologia).