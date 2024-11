Faz bem para os ossos e coração: os benefícios da carne de cabra à saúde

A carne de cabra é bastante consumida no Nordeste, Norte e Centro-Oeste. Algumas pessoas podem considerar o sabor mais forte do que o da carne de frango ou bovina. Mas além de ser uma opção mais magra e menos gordurosa, quando bem preparada, tende a ser macia e suculenta, principalmente em pratos cozidos ou assados.

A seguir, veja os principais benefícios para a saúde da carne de cabra.

Contribui com a saúde cardiovascular

A carne de cabra pode ser uma opção mais saudável para a saúde cardiovascular por ser mais magra e conter menos gordura saturada do que outras carnes vermelhas, o que ajuda a evitar o aumento do colesterol e o risco de doenças cardíacas.

Ela também é rica em proteínas de alta qualidade, vitaminas do complexo B, ferro e zinco, nutrientes que contribuem para o bom funcionamento do coração. Além disso, por ter um teor de sódio mais baixo em comparação com outras carnes, auxilia no controle da pressão arterial, beneficiando ainda mais a saúde cardiovascular.

Faz bem para a saúde óssea

A carne de cabra contém minerais essenciais para a saúde óssea, como cálcio e fósforo, que auxiliam na resistência dos ossos. Também é rica em vitaminas do complexo B, especialmente a vitamina B12, que pode influenciar a densidade óssea.

Além disso, o zinco, outro mineral presente nesse alimento, é importante para a mineralização óssea e contribui para o fortalecimento e a regeneração dos ossos.

É fonte de proteína

A carne de cabra é uma fonte de proteínas de alta qualidade, fornecendo todos os aminoácidos essenciais necessários para o corpo. Esses aminoácidos são fundamentais para a construção e reparo de tecidos, o desenvolvimento muscular e o funcionamento adequado do sistema imunológico.

Além disso, as proteínas da carne de cabra são bem digeridas, o que facilita a absorção e aproveitamento pelo organismo, tornando-a uma opção eficaz para aumentar a ingestão proteica e promover a saúde geral.

Previne a anemia

A carne de cabra pode ser uma aliada na prevenção da anemia, devido ao seu alto teor de ferro e vitaminas do complexo B. O ferro heme presente na carne é facilmente absorvido pelo organismo e essencial para a produção de hemoglobina, proteína responsável pelo transporte de oxigênio no sangue.

Com a ingestão adequada de ferro, é possível prevenir a anemia ferropriva, a forma mais comum da condição. Além disso, as vitaminas B12 e niacina, encontradas na carne de cabra, contribuem para a prevenção da anemia megaloblástica, que causa a produção de glóbulos vermelhos grandes e imaturos, comprometendo a oxigenação sanguínea.

Controla a pressão arterial

A carne de cabra pode ajudar no controle da pressão arterial devido ao seu baixo teor de gordura saturada e sódio. Além disso, é rica em potássio e magnésio, que auxiliam no equilíbrio do sódio e no relaxamento dos vasos sanguíneos.

Contribui com o controle do peso

A carne de cabra contém menos gordura saturada e calorias, o que a torna uma opção favorável para quem deseja reduzir a ingestão calórica e controlar o peso. Além disso, a presença de proteínas aumenta a sensação de saciedade, o que reduz a fome.

Reforça a imunidade

Por ser fonte de proteínas, vitaminas (como B12 e niacina) e minerais (como ferro e zinco), o consumo do alimento contribui com o funcionamento do sistema imunológico e ajuda a combater o estresse oxidativo no corpo.

É fonte de antioxidante

A carne de cabra é fonte de zinco, um mineral importante para o fortalecimento do sistema imunológico e para a defesa contra os danos celulares provocados pelos radicais livres. Esse mineral possui propriedades antioxidantes que contribuem para a redução do estresse oxidativo no corpo, auxiliando na proteção contra doenças e no retardamento do envelhecimento precoce.

Aumenta os níveis de energia

Por conter ferro e vitaminas do complexo B, como a B12 e a niacina, a carne de cabra pode aumentar os níveis de energia.

O ferro é fundamental para a produção de hemoglobina, que transporta oxigênio para os tecidos, enquanto a vitamina B12 desempenha um papel essencial na produção de energia celular, ajudando a combater a fadiga e o cansaço.

Quantidade recomendada

Uma porção comum de carne de cabra varia de 85 a 150 gramas. Para manter uma alimentação balanceada, é indicado consumir carne vermelha (incluindo carne de cabra) de duas a três vezes por semana, complementando com outras fontes de proteína, como aves, peixes, leguminosas e laticínios. Essa quantidade oferece uma quantidade adequada de proteínas e nutrientes sem excessos de gordura.

Contraindicações

Embora a carne de cabra seja considerada uma opção saudável em muitas dietas, ela também apresenta algumas contraindicações:

Como qualquer outro alimento, a carne de cabra pode causar reações alérgicas. Pessoas com histórico de alergias alimentares devem estar atentas ao consumo.

A carne vermelha pode aumentar os níveis de ácido úrico, o que pode agravar a gota. Indivíduos com essa condição devem ter cautela ao consumir carne de cabra.

Como consumir?

A carne de cabra pode ser consumida de diversas formas. Veja abaixo as principais:

Pode ser preparada em ensopados ou sopas.

Também pode ser grelhada ou assada.

Está disponível em versões processadas, como salsichas e embutidos. No entanto, é fundamental optar por produtos com baixo teor de sódio e conservantes para manter os benefícios à saúde.

Vale destacar que, como qualquer carne, a de cabra deve ser cozida adequadamente para evitar o risco de infecções alimentares, como salmonela ou outros parasitas.

Além disso, é importante garantir que a carne de cabra seja proveniente de fontes confiáveis, e que as práticas de manejo e processamento sejam adequadas para evitar contaminações.

Fonte: Fabiano Robert, nutrólogo e docente dos cursos de pós-graduação da Abran (Associação Brasileira de Nutrologia).