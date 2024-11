ANTT diz que trecho 2 da Transnordestina foi concluído

Por Alberto Alerigi

SÃO PAULO (Reuters) - A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) anunciou nesta sexta-feira que a concessionária da Transnordestina concluiu o trecho 2 da ferrovia, podendo entrar em estágio de teste em 2025, quase duas décadas depois que o projeto foi iniciado em 2006.

Segundo a agência, o trecho 2 da ferrovia está localizado entre as cidades de Paes Landim e Paulistana, no Piauí, e entre Missão Velha e Acopiara, no Ceará. O trecho tem 358 quilômetros e foi "entregue antes do prazo previsto no contrato de concessão", que era dezembro de 2024.

A Transnordestina, apesar de ser considerada pelo governo federal como um projeto "estratégico para a infraestrutura do país", já passou por inúmeros adiamentos de cronograma após ficar anos parada em meio a imbróglios administrativos e financeiros. A ferrovia está sendo construída pela Transnordestina Logística (TLSA), unidade do grupo CSN.

Com a conclusão do trecho 2, a Transnordestina tem agora 682 quilômetros finalizados, o equivalente a 63% da extensão total, "e já se prepara para iniciar operações em caráter de teste em 2025", disse a ANTT.

Segundo a autarquia, a capacidade da ferrovia é de 32,5 toneladas por eixo e a velocidade máxima das composições é de até 80 quilômetros por hora.

O projeto tem previsão atual de término em 2029 e quando concluído vai servir de via de escoamento de cargas minerais e agrícolas do Nordeste, ao conectar Eliseu Martins, no Piauí, ao porto de Pecém, no Ceará.

Na véspera, o governo federal anunciou liberação de 3,6 bilhões de reais para a ferrovia.

O projeto completo da ferrovia Transnordestina possui 1.757 quilômetros de extensão. Desses, 1.209 quilômetros correspondem à linha férrea entre Piauí e Ceará, passando por Salgueiro (PE). Outros 548 quilômetros integram o ramal de Pernambuco, que sai de Salgueiro em direção ao Porto de Suape.

Segundo o Ministério dos Transportes, o orçamento atual do projeto é de 15 bilhões de reais, dos quais 7,1 bilhões já foram investidos.