Putin diz que não acredita que Trump está seguro após tentativas de assassinato

ASTANA (Reuters) - O presidente russo, Vladimir Putin, elogiou o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, nesta quinta-feira, chamando-o de um político experiente e inteligente, mas disse que não acredita que Trump está seguro após atentados contra sua vida.

Trump foi ferido em uma tentativa de assassinato na Pensilvânia em julho. Em um incidente separado em setembro, um homem foi acusado de tentativa de assassinato depois de supostamente se posicionar com um rifle em um dos campos de golfe de Trump na Flórida.

Falando a repórteres no Cazaquistão após uma cúpula, Putin disse que ficou chocado com a forma como a campanha eleitoral dos EUA se desdobrou.

Ele citou "os métodos absolutamente incivilizados usados para combater Trump, até e incluindo uma tentativa de assassinato - e mais de uma vez".

"A propósito, em minha opinião, ele não está seguro agora", disse Putin.

"Infelizmente, na história dos Estados Unidos, vários incidentes aconteceram. Acho que ele (Trump) é inteligente e espero que seja cauteloso e entenda isso."

Putin, que também é fortemente protegido, afirmou que ficou ainda mais chocado com a forma como a família e os filhos de Trump foram criticados por adversários políticos durante a campanha eleitoral dos EUA.

Ele chamou esse comportamento de "revoltante" e disse que na Rússia nem mesmo "bandidos" recorreriam a esses métodos.

Ao comentar sobre o que ele descreveu como a decisão do governo Biden de intensificar a guerra na Ucrânia, permitindo que Kiev atacasse a Rússia com mísseis ocidentais, Putin especulou que poderia ser uma manobra para ajudar Trump, dando-lhe algo para reverter, ou uma maneira de tornar sua vida mais difícil com a Rússia.

De qualquer forma, Putin disse que acha que Trump "encontrará a solução" e que Moscou está pronto para o diálogo.

(Reportagem da Reuters)