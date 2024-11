Mello Araújo vai assumir secretaria de Projetos Estratégicos, diz Nunes

O vice-prefeito eleito de São Paulo, coronel Ricardo Mello Araújo (PL), vai assumir a secretaria de Projetos Estratégicos em 2025. A informação foi dada pelo prefeito reeleito Ricardo Nunes (MDB).

O que aconteceu

Os programas Redenção e Reencontro ficam sob responsabilidade dessa secretaria. Hoje, Edsom Ortega está a frente da pasta, que responde à Secretaria de Governo, comandada por Edson Aparecido —liderança de destaque da administração municipal e que deve continuar no cargo.

Uma parte da atuação da pasta é na "cracolândia". "Ele entendeu que seria também importante poder ajudar em pontos específicos. A gente tem uma cidade com 12 milhões de habitantes, com tantos desafios", disse Nunes durante agenda pública na quarta-feira (27).

Durante a campanha, Mello Araújo sugeriu passeios com crianças na "cracolândia" como forma de prevenção. "Imagina a gente levar a criança das escolas, com ônibus, com a guarda, para passar num entorno e ver o que é uma pessoa que depende da droga, o que ela vira?", disse em sabatina da Record News.

Mello foi indicado para ser vice de Nunes pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Ex-comandante da Rota, quando assumiu o cargo, ele defendeu, em entrevista ao UOL, abordagens diferentes para pessoas na periferia e em regiões nobres.