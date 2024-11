SP registra 1.080 km de congestionamento e 110 mil ficam sem luz após chuva

A cidade de São Paulo registrou 1.080 km de congestionamento às 19h (horário de Brasília) e o fornecimento de energia de 101 mil imóveis atendidos pela Enel ficou prejudicado após as pancadas de chuva atingirem a capital nesta quinta-feira (28).

O que aconteceu

Pior congestionamento do dia na capital foi 1.194 quilômetros registrado às 18h. O recorde do ano é de 1.385 quilômetros no dia 6 de novembro.

Já o número de imóveis sem luz representa 1,3% da base de clientes, informou a empresa. No levantamento anterior, divulgado por volta das 18h, 118 mil imóveis estavam com o fornecimento de energia elétrica afetado.

As regiões mais afetadas foram oeste e sul. A distribuidora disse que acionou "antecipadamente" o plano de operação, com mobilização adicional das equipes em campo que seguem trabalhando para restabelecer a energia para os clientes que tiveram o serviço afetado.

A cidade de São Paulo registrou alagamentos e quedas de árvores nesta quinta-feira (28). A região do Campo Limpo, na zona sul de São Paulo, ficou em estado de alerta para alagamentos das 17h às 17h40, de acordo com o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de SP). Nove regiões entraram em estado de atenção; a situação se normalizou às 18h.

Durante chuvas, foram registradas 22 quedas de árvores na cidade. O Corpo de Bombeiros de São Paulo ainda informou que recebeu seis chamados para alagamentos até às 17h30.

Córregos do Campo Limpo transbordaram, segundo o CGE. Às 17h02 o órgão informou que o Córrego Morro do S, e a Avenida Carlos Caldeira Filho com a Rua Joaquim Nunes Teixeira. Houve queda de granizo pouco antes das 17h no bairro.

Alagamentos foram registrados no Capão Redondo. Em vias da região, carros transitam com dificuldade.