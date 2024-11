Você ganharia? Essa questão de matemática fez estudante perder R$ 150 mil

O que você faria por 1 milhão de reais? Lucas Campos, 19, quis testar seus conhecimentos em rede nacional para tentar levar essa bolada para casa.

Estudante do curso de Engenharia Química na Universidade Federal do Paraná (UFPR), o rapaz foi um dos participantes do quadro Quem Quer Ser Um Milionário, do "Domingão com Huck" (TV Globo), no último domingo (24).

Apelidado na infância de "globão" por ser bem estudioso e esperto, Campos mostrou a que veio no programa e respondeu 11 questões de conhecimentos gerais com certa facilidade. Além disso, pode usar recursos disponíveis pela atração para ter certeza de algumas das respostas.

Porém, quando chegou na 12ª, que valia R$ 150 mil, o universitário se viu cheio de dúvidas e preferiu não arriscar. Afinal, caso escolhesse uma alternativa errada perderia 50% dos R$ 100 mil que já havia conquistado.

Pergunta de matemática que valia R$ 150 mil

O jogo terminou para Lucas Campos quando Luciano Huck perguntou: "Quem foi a primeira pessoa a calcular a razão entre o perímetro e o diâmetro de um círculo?"

Foram dadas quatro opções para resposta: Arquimedes (287 a.C. - 212 a.C.), Hipátia (351 d.C - 415 d.C), Ptolomeu (100 d.C - 170 d.C) e Tales de Mileto (624 a.C - 548 a.C).

Ele chegou a refletir sobre a pergunta, mas assumiu que não sabia a resposta. E como não podia mais receber dicas ou outro tipo de ajuda, decidiu encerrar sua participação ali.

Após abandonar o game, o estudante disse que, se fosse para escolher um, seria o filósofo pré-socrático Tales de Mileto. Dessa maneira, foi um acerto deixar o quadro naquele momento, uma vez que ele erraria a questão, pois, na verdade, foi Arquimedes o primeiro a calcular a razão entre o perímetro e o diâmetro de um círculo.

Arquimedes foi matemático, filósofo, físico, engenheiro, inventor e astrônomo grego. Considerado por muitos o maior nome da Matemática e da Física da antiguidade antiga, foi ele quem descobriu algumas das leis mais importantes da física, como a do empuxo e da alavanca, que compõem a hidrostática e a estática.