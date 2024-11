Trump indica o general aposentado Keith Kellogg para cargo de enviado à Ucrânia

Por Gram Slattery e Svea Herbst-Bayliss e Steve Holland

WASHINGTON (Reuters) - Donald Trump escolheu Keith Kellogg, um tenente-general aposentado que ofereceu um plano para acabar com a guerra na Ucrânia, para atuar como enviado especial no país e lidar com o conflito, escreveu o presidente eleito dos Estados Unidos na rede Truth Social nesta quarta-feira.

Kellogg, que foi chefe de gabinete do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca durante o mandato de Trump (2017-2021) e conselheiro de segurança nacional do então vice-presidente Mike Pence, provavelmente desempenhará um papel central na tentativa de resolver o conflito em seu novo cargo.

Atualmente, não há enviado especial para a guerra na Ucrânia, mas Trump havia expressado interesse em criar o cargo. Mais cedo nesta quarta, a Reuters foi a primeira a relatar que Trump estava considerando Kellogg para o posto.

Encerrar rapidamente a guerra na Ucrânia era uma das principais promessas de campanha de Trump, embora ele tenha evitado discutir como irá fazer isso.

"Keith liderou uma carreira militar e empresarial com distinção, incluindo servir em funções altamente sensíveis de Segurança Nacional no meu primeiro governo", disse Trump nas redes sociais.

O plano de Kellogg para encerrar a guerra, iniciada quando a Rússia invadiu território soberano ucraniano, envolve congelar as linhas de batalha em suas localizações atuais e forçar Kiev e Moscou a sentarem-se à mesa de negociações, relatou a Reuters em junho.

(Reportagem de Svea Herbst-Bayliss, Steve Holland, Gram Slattery e Alexandra Ulmer)