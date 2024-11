Haddad anunciará isenção de IR para quem ganha até R$5 mil, diz O Globo

(Reuters) - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciará a isenção de imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais por mês no pronunciamento que fará nesta quarta-feira em rede nacional, de acordo com o jornal O Globo.

Haddad fará pronunciamento em cadeia de rádio e tevê às 20h30, em meio às expectativa pelo anúncio de medidas fiscais, com os mercados esperando a divulgação de um pacote de cortes de gastos.

A Fazenda divulgou mais cedo imagem para divulgação do pronunciamento do ministro com o slogan "Brasil Mais Forte. Governo Eficiente, País Justo".

De acordo com o Globo, a elevação da faixa de isenção do imposto de renda é vista dentro do governo como uma iniciativa de grande alcance popular e "pode ser uma forma de atenuar o desgaste que pode ser causado pela trava que será imposta ao reajuste do salário mínimo que entrará no pacote de corte de gastos".

(Por Camila Moreira, em São Paulo)