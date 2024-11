Recebeu CR7: como é complexo de luxo onde criança prendeu cabelo na piscina

O resort de luxo onde uma criança de nove anos se afogou após ficar com o cabelo preso em um ralo de piscina faz parte de um complexo de hospedagens de alto padrão em Campinas.

O que aconteceu

Resort fica dentro de complexo de luxo que recebeu Cristiano Ronaldo. Durante a Copa do Mundo de 2014, o atleta e a delegação portuguesa ficaram hospedados no The Palms, um dos hotéis do Royal Palm Plaza.

Complexo Royal Palm Hotels & Resort tem seis piscinas ao ar livre Imagem: Royal Palm Plaza/Facebook/17.set.2024

Na ocasião, 116 suítes másteres do hotel boutique The Palms foram reservadas para a delegação portuguesa. Parte da instalação ficou isolada, mas áreas comuns, como a piscina, foram divididas com outros hóspedes.

O hotel boutique e o resort são dois dos cinco empreendimentos do complexo, que tem 140 mil metros quadrados. No local, também há o Hotel Contemporâneo, o Royal Palm Tower Anhanguera e o Royal Palm Hall.

Imagem aérea mostra complexo de hospedagens de luxo em Campinas Imagem: Royal Palm Plaza/Facebook/1.mar.2023

Seis piscinas ao ar livre. Segundo as redes sociais do resort, quatro das piscinas são climatizadas e uma delas tem um bar exclusivo. Outras duas piscinas são consideradas "infantis", com jatos d'água, balanços e toboágua.

Bistrô, restaurantes e bar. O complexo também conta com três restaurantes, um bistrô, uma adega e um bar, divididos nas instalações.

Nas dependências do resort, também há um spa e sauna seca para os hóspedes. Uma arena para crianças, com espaço para shows e brinquedos, também é oferecida como opção para hóspedes de 3 e 11 anos.

Entenda caso

Piscina com cascata do Royal Palm Plaza Imagem: Divulgação/@royalpalmplazaresort

Menina de nove anos foi internada após ficar submersa por sete minutos em piscina. Ela estava no Royal Palm Plaza Resort quando o acidente aconteceu, na noite do sábado (23).

Criança estava na piscina principal do resort, que conta com uma "cascata". A instalação é rasa e conta com presença de salva-vidas.

Cabelo da menina foi sugado pelo ralo. Ela foi socorrida por um salva-vidas do resort e levada pelo Samu até o Hospital Mario Gattinho. O estado de saúde dela não foi divulgado. O caso foi registrado como lesão corporal no 2º DP de Campinas.

Hotel lamentou o incidente. Em nota, O Royal Palm disse que o caso envolveu um dispositivo para retorno de água de uma cascata da piscina principal, que foi desligado para avaliação. Veja nota completa abaixo.