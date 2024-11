Por menos de R$ 300, Huawei Band 9 é quase um smartwatch; veja o review

A pulseira inteligente Huawei Band 9 está com 5% de desconto nesta terça-feira (26). O modelo é conhecido por ter um bom custo-benefício para quem deseja monitorar dados de saúde durante uma ou várias atividades físicas.

Maria Eduarda Belotto, que testou o modelo em maio deste ano, relatou que encontrou na smartband um bom aliado na meta de fazer mais exercícios. O conforto e a praticidade de uso foram dois dos destaques após usá-la diariamente por semanas.

O que gostamos

Fácil configuração: A primeira coisa que é preciso fazer é configurar a Band 9 com celular via Bluetooth. Ao baixar o aplicativo da Huawei, a tela exibe vários dados que o aparelho consegue acompanhar, desde o histórico de tipos de exercícios, qualidade do sono e até mesmo o ciclo menstrual. Através de um conteúdo gamificado, é possível também criar novas metas ao superar os desafios da página "Minhas Conquistas".

Conforto: A pulseira é muito leve e confortável. Deu para usá-la o dia todo.

Praticidade: "Trabalho muito utilizando o WhatsApp e o email. Ter a possibilidade de poder ver as minhas mensagens pela Huawei Band 9 facilitou a minha rotina, principalmente morando em uma metrópole, onde pego transporte público e ando bastante pelas ruas. Além disso, consigo trocar músicas através da pulseira", descreveu Belotto.

Saúde: Não é preciso ativar nenhuma função para a smartband acompanhar os passos de quem a esta usando. Automaticamente, a Huawei Band 9 contabiliza isso, assim como monitora os batimentos cardíacos por minuto e a de calorias perdidas durante o dia. O histórico de desempenho dos últimos sete dias aparece tanto no aplicativo quanto no celular.

Uso da band durante atividade física Imagem: Maria Eduarda Belotto

Monitoramento do batimento cardíaco Imagem: Maria Eduarda Belotto

Bateria: No uso ao longo de duas semanas seguidas só foi preciso carregá-la no 13º dia. Além disso, o aparelho carregou rapidamente, em pouco menos de uma hora.

Conexão com a câmera: O obturador remoto também chamou a atenção. Para quem gosta de filmar e postar o "tá pago" do dia, a pulseira inteligente é bem interessante. Basta ligar a câmera com o Bluetooth ativado, ir na opção certa e clicar para tirar fotos ou filmar o seu treino. É possível também ativar um timer de cinco segundos para se ajustar a tempo de aparecer na câmera.

Encontrar o celular: É possível localizar onde está o seu celular através da conexão Bluetooth da smarband. Basta um simples toque para um sinal sonoro soar no meu aparelho (eu uso um iPhone, mas o alerta também funciona para Android).

Pontos de atenção

Conectividade: A pulseira pode se desconectar do celular em alguns momentos, dependendo do sinal de onde você estiver.

Tela: Ela é muito delicada. É importante estar atento para não deixar a pulseira cair ou a tela bater. Como ela é mais leve do que smartwatches e outras smartbands, pode acontecer de você não perceber quando há algum impacto.

Quem pode gostar

Pessoas que buscam mais acesso e informações sobre a própria saúde e entender o corpo, a smartband Huawei Band 9 pode ser importante para alcançar e criar novas metas individuais.

Ele também possui um excelente custo-benefício. Acompanhar seu desempenho físico, notificações, ciclo menstrual e outras coisas através do Huawei Band 9, sai por menos de R$ 300.

*Com informações de review escrito por Maria Eduarda Belotto, publicado em 7 de maio de 2024.

