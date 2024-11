'Tem gente desmaiada no chão': falha no metrô gera caos e atrasos em SP

Do UOL, em São Paulo

Uma falha na Linha 3-Vermelha do Metrô de São Paulo provocou atrasos de mais de 1 hora entre um trem e outro e lotação nas plataformas na manhã de hoje. O Metrô diz que está em processo de normalização.

O que aconteceu

Estações lotadas e passageiros na via. Imagens mostram plataformas e mezaninos lotados em estações como a Barra Funda. Algumas pessoas estão andando nos trilhos para chegar ao destino.

Relatos nas redes sociais dão conta de pessoas desmaiadas no chão. Outros passageiros relatam espera de até 1h para entrar em um trem na Barra Funda. Também há relatos de pessoas passando mal dentro dos trens lotados. "Tem gente desmaiada no chão, não dá para andar", diz uma usuária em vídeo publicado no X.

Trens não chegam até o final do trajeto. Uma passageira escreveu nas redes que demorou 2h entre as estações Itaquera e Santa Cecília, onde todos foram obrigados a descer. "Como sempre sem explicar o motivo".

Operação entrou em processo de normalização às 9h58, quando não havia mais passageiros nos trilhos, informou o Metrô. Durante a falha, os usuários foram orientados a usar a CPTM como alternativa. A integração foi liberada nas estações Tatuapé e Corinthians-Itaquera, o que deixou as plataformas de embarque lotadas.

Problema foi causado por interferência em equipamento de via na região da estação Tatuapé às 6h40, o que causou a desenergização do trecho. A equipe de manutenção resolveu o problema às 8h10, mas o acionamento de um botão de emergência entre as estações Barra Funda e Marechal Dedoro atrasou a retomada do serviço, diz o Metrô.

Todo dia tem problema @metrosp_oficial , vcs desligam as luzes e o ar-condicionado no túnel? As pessoas passam mal não só pelo calor abafado, mas tmb pelo susto, se toquem pic.twitter.com/D7b3JWbd8O -- Larissa Santos (@Larissa05780594) November 26, 2024

@DiariodaCPTM METRO QUE SAIU AS 6h30 de itaquera. Chegamos agora na Santa Cecilia e mandaram todos descer pois não vai até a barra funda, e como sempre sem explicar o motivo!

O clt sendo feito de otario mais uma vez! pic.twitter.com/raLC5rpEEC -- Saa (@Samar4_ss) November 26, 2024

Mais de uma hora na Barra Funda esperando o metrô e mais de 35 min que nenhum metrô sai da estação ? e o rapaz continua dizendo que é só lentidão ! #metrodesp -- Marcelo Isolani (@marceloisolani) November 26, 2024

Como é possível um trem, sabendo da parada em uma estação, simplesmente sair sem qualquer aviso ou planejamento? A falta de assistência foi evidente, com o sistema totalmente despreparado para lidar com o que estava acontecendo.



@metrosp_oficial @DiariodaCPTM pic.twitter.com/Gi4n1fwcVN -- joão (@joaonasc_) November 26, 2024