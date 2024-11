Pacheco: combate ao crime organizado demanda união e estratégias além do 'Direito tradicional'

Na avaliação do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), o combate ao crime organizado atual demanda uma união nacional e estratégias que vão além do Direito Penal tradicional. "Seguramente em um País que tem tantos problemas, talvez esse seja o que mais esteja mexendo com a sociedade e as instituições", disse aos senadores Jorge Kajuru (PSB-GO) e Leila Barros (PDT-DF), em entrevista no podcast PODK Liberados, exibida na RedeTV! e no YouTube na noite do domingo, 24.

Para o senador, o problema demanda uma mobilização nacional entre Estados, Distrito Federal, União e municípios. "Os governantes, os políticos, precisam estar despidos de vaidades e se juntarem em uma mesma mesa em uma mobilização nacional, para não acontecer como aconteceu na pandemia em relação à vacina e a democracia. O inimigo é comum e único", disse Pacheco, que considera a pandemia de covid-19 e os atos antidemocráticos do 8 de Janeiro como os maiores desafios do seu mandato como presidente da Casa.

Ainda sobre crime organizado, avaliou que seu combate vai além do Direito Penal tradicional e demanda "tecnologia e sobretudo inteligência". "Não é um enfrentamento feito só com arma na mão", considerou, destacando a infiltração da criminalidade em atividades lícitas como comércio e postos de gasolina.