Anglo American vende fatia adicional de negócios em carvão na Austrália por US$ 3,8 bilhões

A Anglo American, conglomerado britânico de mineração, concordou em vender nesta segunda-feira seu portfólio remanescente de minas de carvão siderúrgico que opera na Austrália para a Peabody Energy, por até US$ 3,8 bilhões, de acordo com nota publicada pela empresa. A mineradora disse que a transação está sujeita a uma série de condições, incluindo autorizações regulatórias e que o sinal para a transação está previsto para ser efetuado no terceiro trimestre de 2025.

O CEO da Anglo American, Duncan Wanblad, disse que a venda é um passo importante para entregar a estratégia definida em maio. "A Peabody é uma operadora respeitada e trabalharemos juntos e com nossa força de trabalho, comunidades locais, governo, clientes e parceiros para garantir uma transição bem-sucedida", afirmou.

Presidente e CEO da Peabody, Jim Grech, comentou: "Estamos satisfeitos em adquirir esses ativos de classe mundial da Anglo American."

Por volta das 8h20 (de Brasília), os papéis da Anglo American avançavam 1,76% na Bolsa de Londres. No mesmo horário, a ação da Peabody Energy recuava 6,97% no pré-mercado de Nova York.