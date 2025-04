Funeral do papa Francisco hoje (26): veja onde assistir à cerimônia ao vivo

Do UOL, em São Paulo

O funeral do papa Francisco neste sábado tem início previsto para às 5h (horário de Brasília). O UOL fará a transmissão ao vivo da cerimônia de despedida do pontífice argentino (assista no vídeo acima).

De acordo com a programação divulgada pelo Vaticano, haverá uma missa solene na Praça São Pedro, seguida por um cortejo fúnebre e o sepultamento na Basílica de Santa Maria Maggiore, em Roma — um desejo expresso pelo papa.

Como será o funeral do papa

A missa das Exéquias acontece em frente à Basílica de São Pedro e será presidida pelo cardeal Giovanni Battista Re, decano do Colégio Cardinalício, a partir das 5h (de Brasília). Esse é o primeiro dos nove dias de luto e orações em honra ao pontífice.

Na sequência, acontecem os ritos da Última Commendatio e da Valedictio — despedidas solenes que marcam o encerramento das exéquias. Depois, o cronograma aponta que o caixão será levado novamente para o interior da Basílica de São Pedro e de lá para o local de sepultamento.

Haverá a presença de migrantes e refugiados na praça de São Pedro, anunciou a Mediterrânea —ONG que se encontrou diversas vezes com o papa e que recebeu a confirmação da participação da Prefeitura da Casa Pontifícia. A delegação será composta por socorristas e refugiados migrantes que foram torturados e escaparam de campos de concentração líbios.

Cortejo fúnebre em "ritmo de passeio". Corpo será levado da Basílica de São Pedro até a Basílica de Santa Maria Maggiore "em ritmo de passeio para que as pessoas possam saudá-lo", explicou o Vaticano.

Um grupo de pessoas pobres acolherá o corpo do papa na chegada à igreja. Transmissão ao vivo do Vaticano será interrompida na entrada da basílica, porque o enterro será um evento privado e sem presença da imprensa.

O Vaticano anunciou que pelo menos 130 delegações, incluindo 50 chefes de Estado e dez monarcas em exercício, já haviam confirmado presença na cerimônia. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e a primeira-dama Rosângela Lula da Silva, a Janja, vão representar o Brasil.

Outros líderes mundiais também são esperados na cerimônia. Donald Trump (Estados Unidos), Emmanuel Macron (França), Javier Milei (Argentina) e Volodimir Zelenski (Ucrânia) são alguns nomes nesta lista, segundo levantamento da Reuters.

Esquema de segurança terá ao menos 4 mil agentes. Serão cerca de 2 mil Carabineri (força policial que integra as Forças Armadas italianas), além de 2 mil agentes da polícia local de Roma, segundo a imprensa local. As ruas ao redor do Vaticano serão fechadas para o tráfego de veículos.

O túmulo do papa poderá visitado a partir da manhã de domingo. A sepultura, feita de mármore da Ligúria tem a única inscrição "Francisco" e a reprodução de sua cruz peitoral, como pedido pelo argentino em seu testamento. O túmulo foi construído no nicho da nave lateral da basílica, entre a Capela Paulina (Capela da Salus Populi Romani) e a Capela Sforza, e perto do Altar de São Francisco.

O pontificado de Francisco durou 12 anos. Ele foi eleito em 13 de março de 2013, após a renúncia de Bento XVI, e entrou para a história como o primeiro papa latino-americano. Aos 88 anos, encerrou sua trajetória como um dos líderes mais carismáticos da Igreja nas últimas décadas. Em um de seus últimos escritos, ele declarou: "A morte não é o fim de tudo, mas um novo começo."

Funeral do papa Francisco