Vídeo flagra casal sendo levado por enxurrada em MG; influenciadora morreu

Uma mulher de 28 anos morreu após ser arrastada por uma enxurrada na madrugada deste domingo (24) em Uberlândia. Ela tentava sair do veículo em que ela e o marido estavam. Toda a cena foi registrada em vídeo.

O que aconteceu

Jhei Soares era influenciadora e tinha mais de 60 mil seguidores nas redes sociais. No sábado à noite, ela postou um story em seu perfil no Instagram, mostrando a roupa que usaria em um passeio com o marido, Wallison Lima. Foi o último registro dela com vida.

Casal foi surpreendido enquanto saía para um passeio. Jhei e Wallison deixaram a residência para curtir a noite de sábado, mas na madrugada, enquanto o marido dirigia pela avenida Rondon Pacheco, no bairro Lídice, o carro em que estavam foi pego por uma enxurrada.

Vídeos postados nas redes sociais mostram os momentos de tensão vividos pelo casal. Em um primeiro momento, o carro aparece parado na avenida, sendo empurrado lentamente pela força da água. Na sequência, outro veículo se aproxima, e acaba subindo em cima do capô do carro em que estavam.

Assustado, o casal desce do carro, segurando-se fortemente às portas. Em um bar, uma mulher grava toda a cena. É possível ouvir os gritos de desespero das pessoas no estabelecimento, tentando auxiliar o casal. "É perigoso, voltem para dentro do carro", grita uma mulher.

Alguém então pega uma escada de alumínio e estende na direção de Jhei e Wallison, para que eles possam se agarrar. Mas a distância era maior e eles não conseguem alcançar o objeto. Em seguida, o carro em que estavam se movimenta com a força da água e ambos acabam sendo arrastados pela enxurrada.

Em nota, a Polícia Civil de Minas Gerais informou que uma equipe esteve no local para realizar a perícia. "O corpo da vítima foi encaminhado ao posto médico-legal para ser submetido a exames. A Polícia Civil aguarda a conclusão dos laudos periciais para atestar as circunstâncias e a causa da morte", declarou.

A chuva em Uberlândia neste sábado foi rápida e muito forte. Segundo a Defesa Civil, em 15 minutos choveu mais de 50 milímetros. UOL procurou Wallison e também a mulher que gravou em vídeo as cenas dramáticas, mas até o momento não houve resposta às mensagens.

Em comentários nas redes sociais, internautas que vivem em Uberlândia disseram que enxurradas são comuns naquela região da cidade. Eles criticaram a prefeitura, enquanto dizem aguardar por uma solução.

O que diz a prefeitura

Em nota, a prefeitura de Uberlândia informou que o fenômeno, concentrado e de rápida formação, não foi detectado previamente por satélites e radares. Segundo relatório da UFU (Universidade Federal de Uberlândia), em menos de 30 minutos, choveu quase 50 milímetros na região da avenida Rondon Pacheco.

O temporal foi causado por um núcleo de instabilidade formado sobre as bacias dos córregos São Pedro e Jataí. "O volume de água gerou escoamento superficial na avenida, danificando a infraestrutura, veículos e resultando na morte de uma cidadã", escreveu a prefeitura. O fenômeno está associado à atuação da Zona de Convergência do Atlântico Sul, que intensifica chuvas na região Sudeste.

Equipes da Prefeitura foram acionadas imediatamente para mitigar os impactos. Defesa Civil, Settran (Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes), Secretaria de Serviços Urbanos e Dmae (Departamento Municipal de Água e Esgoto ) atuaram na limpeza de vias, desobstrução de bueiros e sinalização. Obras de recuperação do asfalto começaram ainda na madrugada.

Uberlândia estuda medidas para evitar novas tragédias. Além de projetos de captação de água da chuva, a prefeitura informou que está em análise a instalação de sistemas de alerta sonoros na avenida Rondon Pacheco para evacuações rápidas em eventos similares.

Defesa Civil orienta população sobre autopreservação em emergências. É crucial evitar tentativas de resgate de veículos em enxurradas e acionar as autoridades pelos números 199, 193 ou 190 em casos de risco.