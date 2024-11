Marajó, Boipeba, Gigóia: 10 hospedagens em ilhas a partir de R$ 234

Estrelas de clássicos da literatura, como Robinson Crusoé e A invenção de Morel, ou de sucessos arrebatadores da TV e do cinema, a exemplo de Lost e Parque dos Dinossauros, as ilhas têm o poder de despertar a imaginação e o desejo de quem viaja.

No Brasil, 1.200 delas estão catalogadas pelo IBGE. Nem todas são desertas ou misteriosas, como locações de ficção — três delas têm até estrutura para sediar as capitais de seus estados, como Vitória (ES), Florianópolis (SC) e São Luís (MA). Boa parte, porém, é bonita o suficiente para entrar em qualquer lista dos destinos mais cobiçados do país.

As sugestões abaixo reúnem dez casas ou apartamentos disponíveis para aluguel em ilhas de quatro regiões brasileiras — em algumas delas, como Boipeba (BA) e Gigoia (RJ), o acesso só pode ser feito por barco e carros são proibidos de circular.

Na avaliação dos hóspedes da plataforma online Airbnb, os dez imóveis mereceram notas acima de 4,1, para um máximo possível de 5.

Morro de São Paulo (BA)

Loft para casal com acesso à praia da Gamboa Imagem: Reprodução/Airbnb

Batizado de Vila Arbaro, é um loft para casal com pérgola, terraço e piscina de borda infinita de onde se contemplam o panorama do mar e o pôr do sol. Por um plano inclinado, um elevador leva os hóspedes da casa até a praia da Gamboa.

Reserve por R$ 900

Nota no Airbnb: 5

Palavra do hóspede: "Ficamos encantados. O loft é impecável: decoração, móveis, roupas de cama, toalhas, utensílios de cozinha. Foram dias de paz, tranquilidade e alegria. Adoramos ter a churrasqueira. Muito privativo, com uma vista deslumbrante." (Leticia, setembro de 2024)

Ilha de Marajó (PA)

Chalé em Soure, capital informal da ilha Imagem: Reprodução/Airbnb

Em 33 m², o chalé reúne quarto, banheiro e sala integrada à cozinha, para até quatro hóspedes. Tido como a capital informal da ilha, o município de Soure concentra restaurantes, lanchonetes, pousadas, comércio e atrações como a Igreja Matriz.

Reserve por R$ 300

Nota no Airbnb: 5

Palavra do hóspede: "A acomodação superou nossa expectativa. Ambiente acolhedor, confortável, bem localizado, organizado, moderno e com instalações impecáveis. Recomendo muito a casa para passar alguns dias no Marajó." (Leilianne, novembro de 2024)

Ilha Grande (RJ)

Acomodação para quatro com ar-condicionado Imagem: Reprodução/Airbnb

Faz parte de um conjunto de três casinhas na Vila do Abraão, o "centrinho" da ilha. Cozinha, sala com sofá-cama e ar-condicionado, banheiro e varanda ficam no térreo; no mezanino, também climatizado, há cama de casal e outro banheiro.

Reserve por R$ 1.020

Nota no Airbnb: 4,93

Palavra do hóspede: "Foi uma ótima experiência. O lugar é moderno, confortável e tem uma vista incrível - não poderia recomendá-lo mais para sua estadia na Ilha Grande!" (Florence, novembro de 2024)

Ilhabela (SP)

Varanda com hidromassagem, mesinha e cadeiras Imagem: Reprodução/Airbnb

Próxima à praia de Itaquanduba, no meio do caminho entre a saída da balsa e a Vila, é uma casa com dois quartos e dois banheiros, para até quatro pessoas. A varanda de frente para a vegetação acomoda mesinha, cadeiras e banheira de hidromassagem.

Reserve por R$ 1.000

Nota no Airbnb: 5

Palavra do hóspede: "Casa novinha com decoração clean e moderna, limpinha, realmente muito linda, tem total privacidade, aceita pet e ainda oferece um conforto a mais que é a hidro com água quentinha. Amamos a casa, vale o conforto. Fica pertinho do centro." (Maria Lúcia, outubro de 2024)

Florianópolis (SC)

Casa pé na areia, na parte sul da ilha Imagem: Reprodução/Airbnb

Na parte sul da ilha, em uma região que preserva as tradições açorianas, a casa de três suítes tem saída direta para a areia da praia da Caieira da Barra do Sul. Na área externa há churrasqueira, espreguiçadeiras e piscina de borda infinita com aquecimento solar.

Reserve por R$ 1.476

Nota no Airbnb: 5

Palavra do hóspede: "Residência incrível, espaço aconchegante e acolhedor. Retornaremos em breve! Super indico!" (Gabriel, setembro de 2024)

Ilha da Gigoia (RJ)

Acesso por barco na zona oeste do Rio de Janeiro Imagem: Reprodução/Airbnb

Em meio à Lagoa da Tijuca, na zona oeste da capital fluminense, a Ilha da Gigoia tem cerca de 5 mil moradores e acesso apenas por barco. À beira da água, a casa de dois quartos está rodeada por jardins de árvores frutíferas.

Reserve por R$ 595

Nota no Airbnb: 5

Palavra do hóspede: "A casa é simplesmente incrível! Realmente tudo foi perfeito e eu voltaria várias vezes." (Bruno, setembro de 2024)

Ilha de Boipeba (BA)

Para casais, com café da manhã Imagem: Reprodução/Airbnb

Dois tipos de rede - suspensa e tradicional - convidam ao descanso na varanda da casinha, de onde é possível ver o mar. Ali, também, é servido o café da manhã, incluído na diária. Dentro da propriedade, um mirante oferece vista panorâmica da ilha.

Reserve por R$ 550

Nota no Airbnb: 4,95

Palavra do hóspede: "Passamos dias incríveis na casinha! Vista linda, próximo à praia, espaço pensado em cada detalhe com muito cuidado. A estrutura é ótima e o café da manhã, uma delícia." (Sofia, novembro de 2024)

Ilha Porchat (SP)

Estúdio com vista em São Vicente Imagem: Reprodução/Airbnb

Tecnicamente, a Ilha Porchat é um promontório. Mas ganhou esse nome - e a fama - por ficar separada do município de São Vicente na maré cheia. O apartamento recebe até quatro pessoas na cama queen-size do quarto e no sofá-cama da sala.

Reserve por R$ 269

Nota no Airbnb: 4,92

Palavra do hóspede: "Muito bom o lugar. Vista linda, aconchegante." (Luan, setembro de 2024)

Ilha de Itamaracá (PE)

Diante da praia, em condomínio com piscina Imagem: Reprodução/Airbnb

No primeiro andar de um conjunto de prédios baixinhos, oferece vista para o mar a partir da sala e do dormitório principal. Para até seis pessoas, com três quartos, cozinha, mesa de jantar, varanda e uma piscina no condomínio.

Reserve por R$ 451

Nota no Airbnb: 4,93

Palavra do hóspede: "Simplesmente maravilhoso, que lugar incrível! Me senti em casa, tudo com muita qualidade!" (Andre, outubro de 2024)

Vitória (ES)

Cama queen e varandinha para ver o pôr do sol Imagem: Reprodução/Airbnb

Em frente à praia de Camburi e próximo da praia do Canto, o estúdio tem cama de casal queen-size, cozinha equipada com diversos eletrodomésticos e uma varandinha de onde é possível contemplar o mar e o pôr do sol da capital capixaba.

Reserve por R$ 234

Nota no Airbnb: 5

Palavra do hóspede: "Lugar muito bonito, tanto o apartamento quanto a vista." (Isaac, novembro de 2024)

