Motociclista é arremessado após ser atropelado por veículo na contramão

Do UOL, em São Paulo (SP)

Um motociclista de 29 anos ficou ferido na manhã deste sábado (23) após ser atingido por um veículo em alta velocidade na cidade de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista.

O que aconteceu

Colisão por volta das 6h20 deixou motociclista ferido. O homem foi atropelado por um automóvel modelo SUV que trafegava em alta velocidade pela contramão na avenida Dom Pedro de Alcântara, no bairro de Nova Petrópolis, em São Bernardo do Campo.

Veículo na contramão era ocupado por um casal. Imagens de uma câmera de segurança da rua mostram que, após a colisão, os dois correram para prestar os primeiros socorros ao motociclista. Inúmeros populares também se aproximaram para ajudar.

Motociclista foi socorrido no local do acidente. A vítima foi atendida pelo Corpo de Bombeiros e levada ao Hospital de Urgência, onde permaneceu internado. As informações da SSP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo).

Condutor não apresentava sinais de embriaguez, afirma a SSP. A perícia e o IML (Instituto Médico Legal) foram acionados e o caso foi registrado como lesão corporal culposa e colisão no 1° Distrito Policial de São Bernardo.