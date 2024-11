Testei penteado repartido no meio que viralizou no TikTok; veja como fazer

O penteado que divide o cabelo ao meio, com aquele aspecto molhado, já é sucesso entre as blogueiras há algum tempo. Elegante e indicado para todas as ocasiões, ele chegou a ser trend no TikTok por alguns meses.

Como gosto de acompanhar essas tendências, pensei em testar também e fazer algo diferente nos fios— só costumo usar meu cabelo solto. Spoiler: deu certo. Ele virou um penteado coringa por aqui, principalmente naqueles dias de "bad hair day", ou quando estou com o cabelo sujo e não dá tempo de lavar.

O que você precisa para copiar

Basicamente, você vai precisar de um pente fino, uma escova de cerdas, uma pomada transparente e um elástico de cabelo. O ideal é deixar os fios bem alinhados, com aquele aspecto molhado.

Comece dividindo o cabelo ao meio e decida se deseja fazer um rabo de cavalo alto ou baixo. Depois, aplique a pomada diretamente nos fios ou no pente e vá penteando e ajeitando para cima, como mostro no vídeo.

Caso queira que o penteado dure por mais tempo, finalize com um spray fixador de sua preferência.

O que eu gostei

Facilidade. É ideal para quem não tem muita habilidade com penteados.

Praticidade. É ótimo para aqueles dias em que o cabelo está com aspecto sujo, com frizz ou amassado.

Aplicação. Ao contrário do gel, essa pomada tem uma consistência um pouco mais firme, o que permite alta fixação e boa cobertura.

Preço. Esse cosmético não é tão caro quanto outros produtos de marcas famosas, sendo possível comprar algo de qualidade sem gastar muito.

Rendimento. É possível usar a pomada várias vezes e em muitos penteados diferentes, com um toque seco e sem precisar de muita quantidade.

Pontos de atenção

No começo, pode ser um pouco difícil e até um pouco dolorido para alinhar os fios, mas com a prática, o processo se torna mais fácil.

O que mudou pra mim

A grande virada de chave foi na minha autoestima. Se antes não usava de jeito nenhum um cabelo preso, percebi que com esse penteado, ganhei mais confiança e voltei a gostar de mim sem estar sempre com os fios soltos.

Quando eu prendia o meu cabelo era algo associado a querer me esconder ou só quando não estava feliz com a minha aparência. Mas agora essa percepção mudou e acredito que esse penteado é algo que me deixa mais elegante e confiante.

Quem pode gostar desse penteado?

Quem não têm muito tempo no dia a dia para secar o cabelo e fazer escova vai gostar desse penteado como truque. Eu indico ainda para quem trabalha muito com eventos, precisa usar penteados coringas para impressionar e estar sempre elegante.

Como esse penteado dá um aspecto mais chique sem muito esforço, é uma boa ideia para trabalhar, para um date ou um passeio.

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.