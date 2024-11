'Motoculto' e heavy metal: o grupo de motoqueiros do qual Rina fazia parte

O apóstolo Rina, da Bola de Neve Church, era membro ativo do motoclube da congregação, chamado Pregadores do Asfalto. Ele retornava de um culto na tarde de domingo (17) com alguns membros do grupo, quando sofreu um acidente que o matou, na altura do km 131 da Rodovia Dom Pedro (SP-095), em Campinas (SP).

Quem são os Pregadores do Asfalto

"Motoclube cristão" fundado em 2013. Ele foi criado por um fiel da Bola de neve, que se disse tocado pelo Espírito Santo durante uma pregação de Rinaldo Seixas Pereira, o Rina, fundador e líder da igreja. A sede do Pregadores do Asfalto fica em São Paulo, no bairro Mirandópolis.

O grupo evangeliza e realiza trabalhos solidários em diversas regiões, utilizando a paixão por motocicletas como meio de alcançar pessoas e comunidades. Com presença em todo o Brasil, os Pregadores do Asfalto organizam eventos e encontros que combinam motociclismo e fé, arrecadando alimentos para ajudar famílias em situação de vulnerabilidade.

Os "motocultos" são eventos especiais, que começam com uma motociata de membros do grupo em direção ao local escolhido para sediar o encontro. Geralmente, ocorrem apresentações ao vivo de bandas de heavy metal gospel e há comércio de alimentos e bebidas não alcoólicas aos participantes.

Esses cultos também contam com momentos de evangelização, com pregação de pastores da Bola de Neve. Rina havia acabado de participar de um desses cultos, quando sofreu o acidente na estrada.

Rina começou a se interessar por motos ainda jovem, mas seu interesse cresceu em 2014, ao presentear sua então esposa, Denise Seixas, com uma Harley Sportster 1200. Em entrevista à revista Acelerada, ele conta que, a partir daí, viajou de moto por lugares como a Rota do Dragão, no Tennessee, e pela Serra do Corvo Branco, em Santa Catarina, sempre promovendo a "união entre fé e aventura".

Rina costumava dizer que a conexão com Deus é vivida intensamente na estrada. Ele acreditava que a natureza e o ato de pilotar oferecem "uma oportunidade única para sentir a presença divina". Em um post no Instagram com imagens de uma viagem a Rio do Rastro (SC), ele escreveu:

Em tempos em que tantos pastores estão se suicidando, precisamos descobrir atividades anti stress. Lideres também precisam de uma válvula de escape. Também precisam descansar. Também precisam de refrigério para a mente. Não ceda a pressão imposta por outros a você. Até Deus descansou no sétimo dia. Respeite seus limites. Não permita se esgotar até um burn out, sem retorno. Nosso pai celestial se alegra em conceder repouso para sua alma.

Apóstolo Rina

O grupo de motociclistas é extremamente organizado, presente nas redes e possui uma página com mais de 7 mil seguidores no Instagram. Na rede, o grupo compartilha imagens e vídeos dos motocultos e divulga ações de caridade em todo o Brasil.

Os Pregadores do Asfalto contam com música-tema composta especialmente para eles. No YouTube e em plataformas como Spotify e Apple Music, é possível ouvir a canção, um rock pesado de louvor gospel composto por Nelson Cordeiro e interpretado pelo grupo Ministério Total Cristo. Diz uma parte da letra:

"Milhas e milhas para te exaltar

Viver na estrada, esse é o nosso lugar

Nós somos Pregadores do Asfalto

Tua palavra é a nossa razão

Viver na fé em comunhão e oração

Nós somos Pregadores do Asfalto

Viver o amor

Pregar a paz

Pregadores do asfalto

Mensageiros da palavra do Senhor"