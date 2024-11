BRF investirá R$460 mi para atuar como produtora de alimentos na China

Por Roberto Samora

SÃO PAULO (Reuters) - A BRF, uma das maiores empresas de alimentos do mundo, anunciou nesta quarta-feira a aquisição de uma fábrica de processados na província de Henan, na China, na qual investirá cerca de 460 milhões de reais para fincar posição como produtora no gigante asiático.

A transação marca um "passo significativo" para a companhia, que passa a contar com uma operação industrial em um dos maiores mercados consumidores de proteínas do mundo, para onde já exporta produtos, afirmou a empresa em comunicado.

"A aquisição do ativo está alinhada à estratégia de ampliar a presença global da companhia por meio da diversificação do seu footprint e fortalece a competitividade da BRF, com o avanço na oferta de produtos de valor agregado", afirmou a companhia em comunicado.

"O investimento representa uma oportunidade significativa para expandir a base de clientes e impulsionar as vendas da companhia", disse a BRF, citando que a decisão também potencializa o uso da matéria-prima brasileira, da própria BRF ou da Marfrig, que atua com proteína bovina e é controladora da empresa.

O anúncio da BRF, uma das maiores exportadoras de carne de frango e suína, foi feito no mesmo dia de visita de Estado do presidente chinês, Xi Jinping, a Brasília.

De acordo com a companhia, dentre os cerca de 460 milhões de reais, 250 milhões de reais serão investidos na aquisição e o restante em capex para adequações e para expansão de duas linhas de hambúrguer.

Construída em 2013, a planta possui duas linhas de processamento de alimentos, com capacidade atual de cerca de 30 mil toneladas por ano, informou a BRF.

Os investimentos devem gerar cerca de 850 novos empregos e dobrar a capacidade da fábrica para cerca de 60 mil toneladas por ano.

A previsão é que a nova unidade produtiva esteja operando sob a gestão da BRF ainda no primeiro trimestre de 2025.

Segundo a empresa, as marcas da BRF, com destaque para a Sadia, e os produtos da empresa estarão presentes em diversos canais, incluindo varejo e food service, além de grandes redes de contas globais.

"A possibilidade de explorar ainda mais o segmento de food service é uma oportunidade significativa, especialmente em um mercado em crescimento como o chinês, que é um dos mais relevantes, junto com o Oriente Médio e o Norte da África", afirmou.

A fábrica está localizada em Henan, província no Vale do Rio Amarelo, na terceira área mais populosas da China, com cerca de 100 milhões de habitantes.

(Por Roberto Samora, com reportagem adicional de Ana Mano)