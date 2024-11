Receita de paella fez família espanhola abrir negócio; hoje fatura R$ 14 mi

O restaurante Paellas Pepe começou casualmente no quintal da casa da família, em São Paulo. Desde que chegou ao Brasil, em 1953, José Gutiérrez, o Pepe, preparava a tradicional paella aos domingos para a família. Ele aprendeu a receita com o seu pai. Com o tempo, o quintal da casa da família foi se adaptando para receber mais pessoas. Só em 1999 é que o Paellas Pepe foi aberto oficialmente, em outro endereço e pela filha e genro de Pepe. Em 2023, a empresa faturou R$ 14 milhões.

Em 1953, José Gutiérrez, o Pepe, então com 31 anos, chegou ao Brasil. Ele veio a convite de um amigo suíço que morava no Brasil para trabalhar como filatelista. Em Madri, Pepe já trabalhava como comerciante de selos. "Ele veio por conta do momento econômico e político que se passava na Espanha [na época, a Espanha era governada pelo ditador Francisco Franco]", diz Pilar Gutierrez Benedetti, filha do Pepe. Depois, vieram a esposa, Maria Catalina, e a filha mais velha do casal, Maria de Los Dolores. Em São Paulo, a família morava em uma casa no bairro Vila Moinho Velho, na região do Sacomã.

Aqui, Pepe fazia paella para o almoço de domingo da família. "Essa é uma tradição que o meu pai trouxe da Espanha. Ele aprendeu com o pai dele [Lorenzo Gutierrez] e deu continuidade preparando a paella aos domingos para a família", afirma Pilar.

Com o tempo, o quintal da casa da família foi se adaptando para receber mais pessoas. "Esses encontros foram chamando a atenção dos amigos que também queriam saborear o prato. Era um momento muito especial. A família toda reunida no quintal apreciando a paella preparada pelo Pepe. Essa tradição se estendeu por muitos anos e, a cada domingo, mais pessoas se reuniam para participar", declara Pilar.

Após a morte de Pepe em 1995, Pilar e o marido, Emílio Benedetti, continuaram a tradição da família. Os almoços passaram a ser no quintal da casa do casal no bairro do Ipiranga. "Emílio havia se apaixonado pela paella e seu preparo e ficou responsável pelos almoços quando esse era o prato principal", diz Pilar. Emílio Benedetti é de família italiana. O casal passou a ser contratado para fazer a paella em eventos de amigos e familiares.

Após quatro anos, em 1999, eles abriram o restaurante Paellas Pepe. O lugar era a própria casa da família Benedetti na rua Bom Pastor, no Ipiranga. Ao longo dos anos, a casa foi adaptada para acomodar os clientes.

Em 2006, Emílio Benedetti morreu. Hoje, a gestão do Paellas Pepe é feita por membros da família Benedetti.

A Paella del Pepe, receita familiar, era o carro-chefe. Mas também eram servidas tapas espanholas, um petisco típico da Espanha. A paella continua sendo o prato mais vendido da casa. No salão, por um preço fixo (R$ 105), o cliente pode comer a paella à vontade. No delivery, o valor varia conforme o tamanho da porção: vai de 450g (R$ 55) até 4,97 kg (R$ 769).

Hoje, o cardápio conta com mais de 40 opções de pratos típicos da gastronomia ibérica. No cardápio, estão o prato Gambas al Ajillo (camarões servidos no azeite com alho e pimenta) e Calamares Fritos (lulas fritas à dorê). O tíquete médio é de R$ 175.

Venda de "kit paella" na pandemia

Na pandemia, o Paellas Pepe ficou fechado por sete meses. A empresa migrou para o delivery. O salão só foi reaberto em outubro de 2020. "Perdemos 100% da receita oriunda do salão e dos eventos. Ficamos operando apenas com nosso delivery", diz Fábio Benedetti, chef e sócio do Paellas Pepe.

O restaurante começou a vender kit com todos os ingredientes para preparar a paella. O kit era enviado via delivery, e os clientes aprendiam a preparar a paella durante a live.

Essa foi uma solução que encontramos para, durante a pandemia, mantermos a conexão com os nossos clientes e, a partir disso, surgiu um novo produto de venda, que é o kit para preparo da paella que até hoje faz parte do nosso portfólio.

Fábio Benedetti, chef e sócio do Paellas Pepe

O kit conta com todos os ingredientes necessários para o preparo da paella. São eles: arroz, frango, frutos do mar, legumes, temperos, além da própria paellera personalizada da casa. Custa a partir de R$ 150 (depende do tamanho da porção).

O Paellas Pepe tem uma linha de produtos. No total, são dez produtos, entre eles Temos o arroz Pepe (já com os temperos espanhóis próprios para paella), molho de pimenta e a paella congelada. São vendidos no próprio restaurante e em algumas redes de supermercados e restaurantes parceiros. A venda dos produtos representa 16% da receita do Paellas Pepe.

Em 2023, a empresa faturou R$ 14 milhões. O lucro médio gira em torno de 15% a 18%.

Plano de expansão vai reforçar o delivery

A empresa tem investido na ampliação do delivery. "A gente atende toda a capital e região metropolitana de São Paulo. A ideia é termos pontos de preparo em cozinhas de produção, as dark kitchens, espalhadas pela Grande São Paulo, para ampliar o raio de entrega do delivery", diz Benedetti. Atualmente, os pedidos e as encomendas do Paellas Pede chegam via iFood, site e WhatsApp da empresa.

Sobre abrir filiais, a empresa diz que existe um estudo recente em andamento. Não há mais detalhes sobre isso.

Cuidado com a perda de identidade

O negócio do Paellas Pepe é replicável. "Eles já têm a certeza da aceitação do público que consome no salão e via delivery", diz Rodrigo Poli, consultor de negócios do Sebrae-SP.

Mas é preciso escolher muito bem o ponto. "A história do restaurante faz parte da essência do negócio. O risco de escolher qualquer lugar é perder a 'magia do visitar'. Uma expansão mal feita pode significar perda da identidade do negócio", declara.

Manter o alto padrão do restaurante é fundamental. "Principalmente se eles forem expandir via franquias, é importante manter o alto padrão de qualidade do que fazem, desde o treinamento da equipe até a prestação de serviço. Afinal, o negócio do Paellas Pepe preza pela qualidade", diz.

