Presidente da LA28 diz que os Jogos têm total apoio de futuro governo Trump

LOS ANGELES, Estados Unidos (Reuters) - Autoridades olímpicas de Los Angeles 2028 disseram na quinta-feira que estão em contato com a nova administração Trump e estão confiantes de que o governo federal dos Estados Unidos cumprirá suas promessas de apoiar os Jogos.

O governo federal desempenha um papel fundamental no fornecimento de segurança, transporte e assistência de viagem para as Olimpíadas.

"Desenvolvemos relacionamentos com a nova administração Trump por meio da equipe de transição", disse o presidente da LA28, Reynold Hoover, à Reuters.

"Desenvolvemos relacionamentos com nossos parceiros federais em todos os departamentos e agências que têm um papel em nos ajudar a realizar os melhores Jogos de todos os tempos", acrescentou Hoover, um tenente-general aposentado do Exército dos EUA que foi contratado pela LA28 em junho.

Casey Wasserman, presidente do conselho e presidente da LA28 que ajudou a liderar a candidatura bem-sucedida da cidade para os Jogos, disse que as Olimpíadas são apolíticas.

"O presidente Trump era presidente quando recebemos os Jogos em 2017 e assinou documentos vinculativos federais que comprometeram o governo a fornecer segurança e transporte", disse Wasserman a jornalistas após a visita da comissão de coordenação do Comitê Olímpico Internacional (COI) a Los Angeles.

"Estes são os Jogos da América acontecendo em Los Angeles, e isso está acima da política em quase todos os aspectos que vivenciamos."

A primeira administração Trump em 2017 decretou uma proibição de viagens visando vários países de maioria muçulmana, que o presidente dos EUA, Donald Trump, na época disse ser necessária para proteger o país contra ataques de militantes islâmicos.

O presidente Joe Biden encerrou a proibição de viagens quando assumiu o cargo em 2021.

Wasserman disse que não está preocupado que o retorno de restrições de viagens semelhantes impactaria a capacidade da cidade do sul da Califórnia de sediar os Jogos.

"Não. Quando ele era presidente e em seus comentários que levaram à eleição, o presidente eleito Trump foi incrivelmente claro sobre a responsabilidade que temos em sediar eventos mundiais começando com a Copa do Mundo em 2026 e, posteriormente, com as Olimpíadas", disse ele.

"Viagem, segurança, transporte, logística - há muito que eles fornecem e é bem conhecido e bem aceito em todo o governo federal. "Portanto, estamos ansiosos para continuar a ótima parceria que tivemos em todos os níveis do governo federal."

