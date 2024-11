Várias pessoas morreram em ataques israelenses em Damasco, diz mídia estatal síria

DUBAI (Reuters) - Várias pessoas foram mortas e outras ficaram feridas em ataques israelenses que tiveram como alvo dois edifícios residenciais nos subúrbios da capital síria, Damasco, nesta quinta-feira, informou a agência de notícias estatal síria Sana.

Um prédio estava localizado no subúrbio de Mazzeh, em Damasco, e o outro em Qudsaya, a oeste da capital.

A rádio do Exército israelense disse que os alvos do ataque em Damasco eram bens e a sede do grupo militante palestino Jihad Islâmica.

Israel vem realizando ataques contra alvos ligados ao Irã na Síria há anos, mas intensificou essas operações desde o ataque de 7 de outubro do ano passado do grupo palestino Hamas em território israelense, que desencadeou a guerra de Gaza.

(Reportagem de Jana Choukeir e Clauda Tanios)