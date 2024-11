Hapag-Lloyd vê continuação de forte demanda por transporte de contêiner

Por Vera Eckert e Elke Ahlswede

FRANKFURT (Reuters) - O presidente-executivo da Hapag-Lloyd disse nesta quinta-feira que espera continuação na forte demanda por transporte de contêineres, impulsionada pelo positivo fluxo global de comércio.

O volume de contêineres equivalentes a vinte pés (TEU) movimentados pelos 292 navios da Hapag-Lloyd aumentou para 9,3 milhões de toneladas nos nove meses de janeiro a setembro, 5% acima do ano anterior, informou a empresa alemã.

"Não vejo muita mudança no quarto trimestre", disse o presidente-executivo da Hapag-Lloyd, Habben Jansen, à Reuters, após resultados de nove meses do quinto maior grupo de transporte de contêineres do mundo.

Os volumes globais de contêineres aumentaram 6,3% no acumulado do ano, marcando a maior taxa de crescimento desde 2021, disse a Hapag-Lloyd .

No entanto, o aumento dos custos, à medida que o transporte comercial se desvia da África para evitar interrupções no Canal de Suez em meio a ataques de militantes Houthi, contribuiu para uma queda de 47% no lucro líquido da Hapag-Lloyd no período.

A Hapag-Lloyd alcançou taxas médias de frete nos nove meses de 1.467 dólares por TEU, o que representou uma queda de 9% em relação ao ano anterior.

"Por enquanto, não há fim à vista", disse Habben Jansen sobre a crise de Suez.

Comentando sobre a vitória de Donald Trump nas eleições presidenciais dos Estados Unidos, Habben Jansen disse que impulsos macroeconômicos positivos poderiam ser neutralizados pelos efeitos prejudiciais das tarifas de importação a serem impostas pelo novo governo.