Google lança aplicativo de IA Gemini para iPhone; saiba como usar

O Google lançou o aplicativo Gemini para iPhone nesta quinta-feira (14). O app, que já estava disponível para Android, agora permite que usuários de IOS acessem gratuitamente a ferramenta de inteligência artificial da marca.

"Agora disponível tanto para Android quanto para iOS, o Gemini app coloca o poder de um verdadeiro assistente pessoal com IA diretamente no seu bolso", descreveu o Google.

Confira as funcionalidades do aplicativo e opções de iPhone compatíveis para aproveitar o assistente pessoal de IA do Google.

O que tem no aplicativo Gemini para iPhone?

Conversa fluída no Gemini. O aplicativo permite que o usuário converse com o Gemini Live em uma interação natural, com perguntas e mudanças de assunto, como em um diálogo real.

Com a IA no celular, o usuário pode fazer perguntas sobre diversos temas, como maneiras de reduzir o estresse, explicações sobre conceitos básicos da evolução, ou solicitar que o Gemini escreva uma carta ou crie um plano de perda de peso saudável, entre outras possibilidades.

Ao iniciar uma conversa, é possível escrever ou anexar uma imagem. Caso prefira, também é permitido acessar o microfone para que o chat reconheça a voz e interprete os comandos.

Personalização de voz. O Google afirmou que a voz do Gemini pode ser ajustada para melhorar a interação entre o assistente virtual e o usuário. Ao todo, são oferecidas 10 opções de vozes distintas para escolher.

Estudar com IA. Ele permite que o usuário solicite orientações personalizadas que se adaptam ao seu aprendizado. É possível, por exemplo, anexar um diagrama e pedir à IA para criar perguntas sobre ele, estimulando a compreensão do assunto.

Geração de imagens. Inclui o modelo de geração de imagens Image 3, que transforma descrições inseridas no chat em imagens realistas. O usuário pode usar toda a criatividade para experimentar os recursos da IA em imagens.

Integração com aplicativos do Google. Por meio do Gemini, os usuários podem solicitar conteúdos de aplicativos como YouTube, Google Maps, Gmail, Calendário, entre outros, diretamente durante a conversa com a IA, segundo informações da empresa.

iPhone

Para quem está em busca de um novo smartphone e quer aproveitar todas as funcionalidades do Gemini, confira os modelos mais recentes da Apple:

