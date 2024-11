Banco do Brasil deve elevar meta de empréstimos verdes

Por Jake Spring

SÃO PAULO (Reuters) - O Banco do Brasil provavelmente aumentará sua meta atual de direcionar 500 bilhões de reais a empréstimos verdes destinados a financiar o desenvolvimento sustentável até 2030, disseram à Reuters executivos do banco estatal nesta quinta-feira.

Os países em desenvolvimento estão cada vez mais recorrendo ao setor financeiro para preencher uma lacuna de trilhões de dólares necessários para financiar ações que combatam as mudanças climáticas e preservem a natureza, já que os governos em países ricos sinalizaram, nas negociações da ONU sobre clima e biodiversidade deste mês, que estão relutantes em pagar mais.

"A gente deve atingir essa meta até antes do previsto e ampliá-la", disse José Ricardo Sasseron, vice-presidente de Negócios de Governo e Sustentabilidade do BB.

O portfólio de empréstimos sustentáveis do banco já atingiu 360 bilhões de reais, com o maior segmento indo para fazendas que adotam práticas sustentáveis para sequestrar ou reduzir os gases de efeito estufa que contribuem para o aquecimento global, disse Sasseron.

O banco, o segundo maior do Brasil em ativos, já levantou 35 bilhões de dólares para empréstimos sustentáveis desde o início de 2022, por meio de várias fontes estrangeiras, incluindo bancos multilaterais de desenvolvimento, com o objetivo de alcançar 100 bilhões de dólares até 2030, disse Francisco Lassalvia, vice-presidente de Negócios de Atacado do BB.

Essa meta também pode ser aumentada, disseram os executivos.

Sasseron disse que não acredita que a reeleição de Donald Trump, cético em relação ao clima, à Presidência dos Estados Unidos afetará o apetite pelos chamados investimentos ambientais, sociais e de governança (ESG, na sigla em inglês).

"Eu acredito que pode ter alguma interferência, mas não mudando radicalmente esse avanço da pauta ESG", disse Sasseron sobre a eleição de Trump.

A discussão quanto ao aumento do financiamento climático entre os líderes do G20, evento que será sediado no Rio de Janeiro na próxima semana, e outros fóruns estão facilitando a captação de recursos para empréstimos sustentáveis, disse ele.

O banco tem financiado atualmente a recuperação de cerca de 2 milhões de hectares de terras degradadas para uso agrícola ou outros usos, em um esforço para ajudar a atingir a meta do governo de restaurar 40 milhões de hectares até 2033.

O portfólio do BB também inclui pelo menos 10 projetos que geram créditos de compensação de carbono por meio da preservação de florestas e outros ecossistemas naturais, principalmente na Amazônia, totalizando cerca de 700.000 hectares.