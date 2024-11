Roubo de 20 kg de manteiga em supermercado simboliza explosão de preços na Rússia

A taxa do PIB na Rússia no último trimestre foi divulgada nesta quarta-feira (13). O Produto Interno Bruto russo continuou a crescer, impulsionado pelos gastos com defesa, registrando um crescimento de 3,1% de julho a setembro. Mas vários indicadores ainda preocupam. A inflação não para de subir e atingiu 8,5% em outubro. O setor de laticínios é um dos mais afetados, sofrendo com o aumento dos custos de mão de obra e a escassez de matérias-primas. Um sintoma é o caso do roubo de 20 kg de manteiga em plena capital russa.

Anissa El Jabri, correspondente da RFI em Moscou

As imagens trêmulas do circuito interno de televisão de um supermercado mostram um homem encapuzado e de preto levando não o dinheiro do caixa, mas... manteiga.

Para ser mais preciso, 20 quilos da mercadoria que se tornou uma das mais preciosas na Rússia nos últimos meses. A cena ocorreu em Ecaterimburgo em 5 de novembro.

O valor do furto? 100.000 rublos, ou pouco menos de R$ 6.000 nas taxas de câmbio atuais.

Uma quantia que diz muito sobre a explosão dos preços da manteiga, que aumentaram em média mais de 25% em um ano, bem acima da taxa de inflação dos produtos alimentícios.

O principal canal de televisão da Rússia exibe agora reportagens sobre os benefícios da margarina. Já o Ministério da Agricultura intensifica reuniões, anunciando que os preços serão estabilizados em breve graças às importações, principalmente da Turquia.

Fragilidades evidentes da economia russa

A economia russa continua a mostrar certa resistência às sanções internacionais devido à guerra na Ucrânia, mas suas fragilidades estão se tornando cada vez mais evidentes. A taxa de juros atual do banco central russo é de 21%, um valor recorde.

O setor agroalimentar é um dos principais responsáveis pela inflação acima de 8%. O fenômeno persistente que tem impacta cada vez mais maior na vida cotidiana dos cidadãos.

Embora os gastos com defesa continuem a impulsionar o crescimento, "não é possível lutar no campo de batalha e combater a inflação ao mesmo tempo", analisa a economista russa exilada Alexandra Prokopenko em uma nota publicada no X. O assunto particularmente sensível para o governo que sempre prometeu à população que a guerra na Ucrânia não teria impacto na vida cotidiana.

Nesse meio tempo, outros roubos menos espetaculares, mas muito frequentes, forçaram alguns supermercados a tomar providências.

Mesmo na capital russa, a manteiga às vezes pode ser encontrada em uma geladeira trancada, junto com produtos de luxo como o caviar.