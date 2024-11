Por que esta lanterna que não precisa de pilha faz sucesso? Veja opiniões

Se você está em busca de uma lanterna pequena, prática de usar e que não precisa de pilhas para funcionar, encontramos um modelo com desconto de 62% nesta quarta-feira (13).

O modelo com quatro modos de iluminação faz sucesso na Shopee (13,1mil avaliações) e sai hoje por R$ 19. Confira a seguir o que o fabricante diz sobre o produto e o que diz quem já o comprou.

O que o fabricante diz

Tem carregamento USB;

Apresenta quatro modos de iluminação, com intensidade forte, média e piscante;

Cada lâmpada contém dois núcleos (são oito no total);

Potência: 5W;

Portátil e leve, pode ser usada para atividades ao ar livre, como pesca e camping.

O que diz quem comprou

A nota média dessa lanterna é 4,7 (sendo cinco a máxima). São mais de 13 mil avaliações no total. Confira alguns comentários de compradores.

Excelente qualidade. O produto é superleve e clareia muito. Chegou antes do prazo. Já veio carregada. O carregador também funciona perfeitamente. O custo-benefício é muito bom. Comprei e não me arrependi.

Carlos Fagundes

Boa lanterna. A bateria tem baixa duração. É bem leve e fácil de transportar. Funciona bem para uso doméstico.

Leantro Almeida

A lanterna cumpre o que promete. Tem aproximadamente 15 cm de tamanho. Tem uma boa iluminação. Tem uma iluminação forte, outra fraca e uma piscando -- ideal para alerta de reparo em carros ou para ciclista. Outra iluminação funciona como lâmpada de emergência na casa. Gostei muito da minha e indico a todos. Chegou no prazo e bem embalado no plástico-bolha e na caixa.

Sueli Faria

Pontos de atenção

Por outro lado, há relatos de que a luz da lanterna é fraca e de que o produto foi entregue com defeito.

Chegou bem certinha a lanterna. O tamanho é um pouco menor do que imaginei e representava pelas fotos. Mas tem uma boa qualidade e custo-benefício. Recomendo.

Andressa

Chegou perfeitamente, mas não é o que demonstra. É fraca e pequena. Não ilumina 500 metros, nem em sonho.

Raul Spioni

O produto chegou rápido, mas infelizmente veio defeituoso. Só funciona conectado na tomada.

Everaldo Elias

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.