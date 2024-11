Planalto diz que Lula está em segurança e mantém viagem ao Rio para G20

O Planalto informou nesta quarta-feira (13) que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva irá manter a viagem para o Rio de Janeiro onde ocorrerão os três dias de evento do G20, mesmo após explosão na Praça dos Três Poderes.

O que aconteceu

Presidente está em segurança. Segundo assessoria de imprensa do GSI (Gabinete de Segurança Institucional), Luiz Inácio Lula da Silva (PT) estava bem distante dos locais onde aconteceram as duas explosões na Praça dos Três Poderes.

Medidas de Segurança no entorno de Lula foram intensificadas. Ainda segundo o GSI as equipes técnicas do Palácio do Planalto estão monitorando a situação e fazendo o levantamento do que ocorreu.

O presidente está bem e seguro, estava bem distante do local onde a explosão aconteceu. A viagem dele prevista para esta quinta (20) para o G20 está mantida. Gabinete de Segurança Institucional

Lula viaja para o Rio de Janeiro nesta quinta-feira (14), lá ele participa do G20. Encontro entre chefes de Estado acontece no centro da capital fluminense e vai tratar das periferias do Brasil e do Mundo.

Polícia apura explosão e morte em Brasília

Duas explosões foram confirmadas na Praça dos Três Poderes, uma pessoa morreu. A região foi isolada por equipes da Polícia Militar, Polícia Legislativa e Corpo de Bombeiros. O esquadrão antibombas está realizando uma varredura no local.

Uma das bombas foi acionada em frente ao STF (Supremo Tribunal Federal), a outra no entorno da Câmara dos Deputados. As explosões aconteceram no início da noite desta quarta-feira (13). A Praça dos Três Poderes foi isolada.