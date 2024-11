Adolescente com primeiro caso humano presumido de gripe aviária está em estado crítico no Canadá

Por Anna Mehler Paperny

TORONTO (Reuters) - Um adolescente está em estado crítico em um hospital infantil de Colúmbia Britânica, doente com o que se presume ser o primeiro caso humano de gripe aviária do Canadá.

"Esse era um adolescente saudável antes disso, portanto, não havia nenhuma doença subjacente", disse a oficial de saúde da província, Bonnie Henry, em uma coletiva de imprensa nesta terça-feira.

"Isso apenas nos lembra que, em pessoas jovens, esse é um vírus que pode progredir e causar doenças bastante graves, e a deterioração que mencionei foi bastante rápida."

As autoridades de saúde da Colúmbia Britânica disseram no último sábado que a província havia detectado o primeiro caso humano de gripe aviária H5 do Canadá em um adolescente.

Henry disse que a província ainda está identificando a cepa exata, mas presume que o caso seja H5N1.

A Organização Mundial da Saúde diz que o risco do H5N1 para os seres humanos é baixo porque não há evidência de transmissão humana, mas o vírus tem sido encontrado em um número cada vez maior de animais, incluindo gado nos Estados Unidos.

Henry não quis revelar o sexo ou a idade do adolescente, mas disse que ele desenvolveu os primeiros sintomas em 2 de novembro e foi testado em 8 de novembro, quando foi internado no hospital. Os sintomas incluíam conjuntivite, febre e tosse.

Na terça-feira, eles estavam hospitalizados com síndrome da angústia respiratória aguda, disse.

O adolescente não teve exposição a fazendas, mas foi exposto a cães, gatos e répteis, disse Henry. Nenhuma fonte de infecção foi identificada.

"Essa é absolutamente uma investigação em andamento."

A doença mais grave ocorre quando o vírus se liga a receptores nos pulmões, disse.

Autoridades de saúde pública identificaram e testaram cerca de três dúzias de contatos e não encontraram ninguém infectado com o vírus.

Não há evidências de que a doença seja facilmente transmitida entre pessoas. Mas, se isso acontecesse, poderia ocorrer uma pandemia, segundo os cientistas.

No início de novembro, os Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA pediram que trabalhadores rurais expostos a animais com gripe aviária fossem testados para o vírus, mesmo que não apresentassem sintomas.

A gripe aviária infectou cerca de 450 fazendas leiteiras em 15 Estados norte-americanos desde março, e o CDC identificou 46 casos humanos de gripe aviária desde abril.

(Reportagem de Anna Mehler Paperny; reportagem adicional de Julie Steenhuysen)