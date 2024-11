Trump prepara retirada do EUA do acordo climático de Paris, diz jornal

A equipe de transição do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, preparou ordens executivas e medidas sobre a saída do acordo climático de Paris e a redução do tamanho de alguns monumentos nacionais para permitir perfurações e mineração, informou o New York Times nesta sexta-feira.

Espera-se também que Trump ponha fim à pausa na autorização de novos terminais de exportação de gás natural e revogue uma isenção que permite à Califórnia e a outros estados terem padrões de poluição mais rigorosos, de acordo com a reportagem.

Algumas pessoas da equipe de transição avaliam a mudança da sede da Agência de Proteção Ambiental para fora de Washington, disse a reportagem, citando pessoas envolvidas nas discussões.