Empresário morto: Após 5 h, desembarque em terminal de Guarulhos é liberado

O desembarque no Terminal 2 do aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, foi liberado para carros e transeuntes na noite desta sexta-feira (8), cinco horas depois do fechamento em razão de um ataque a tiros no local. O pivô de uma guerra interna no PCC (Primeiro Comando da Capital) foi morto e outras três pessoas ficaram feridas na ocorrência.

O que aconteceu

A liberação para o desembarque no terminal ocorreu aproximadamente 35 minutos após a retirada do corpo do empresário Antônio Vinícius Lopes Gritzbach. O crime aconteceu no desembarque do Terminal 2.

Por volta das 21h30 (horário de Brasília), a administração do aeroporto já havia limpado o local do crime depois da liberação dos peritos. A fita de isolamento colocada no desembarque foi retirada e uma equipe de zeladoria preparou a área para reabertura.

O setor havia sido fechado para perícia no local. Os funcionários foram orientados a deixar o espaço e a não repassar informações sobre o ocorrido.