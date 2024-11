Não é só carrão: Gusttavo Lima revela nova aquisição 'popular' na garagem

O cantor sertanejo Gusttavo Lima, famoso por seu estilo de vida luxuoso, voltou a chamar atenção nas redes sociais após comprar um novo carro. Mas desta vez a aquisição foge do padrão de sua coleção de veículos importados: o artista adquiriu um Fusca.

O modelo escolhido pelo cantor sertanejo é o 'Itamar', versão fabricada entre 1993 e 1996 e que ganhou o apelido em referência ao então presidente Itamar Franco, que incentivou a retomada da produção do Fusca no Brasil.

O Fusca Itamar é equipado com motor 1.6 a etanol, possui 59 cv de potência e 11,8 kgfm de torque, atingindo uma velocidade máxima de 140 km/h.

O carro de Gusttavo Lima ainda possui um visual personalizado. Em excelente estado de conservação, é rebaixado e está pintado em um tom cinza chumbo, com pneus radiais e frisos laterais.

"Negócio concluído com sucesso. Essa é minha nova aquisição", disse o cantor em vídeo que circula nas redes sociais.

Nas imagens, o cantor aparece ao lado dos filhos Samuel e Gabriel, que brincam dizendo que o carro é deles.

A garagem milionária de Gusttavo Lima

Em sua garagem, o cantor possui modelos como Rolls-Royce Cullinan, Lamborghini Urus, Lamborghini Aventador e uma Ferrari 458 Spider. Juntos, os modelos passam dos R$ 22 milhões.

Custando R$ 8,1 milhões de acordo com a Tabela Fipe, o Rolls-Royce Cullinan conta com motor V12 biturbo de 6,7 litros. Isso o faz ter 600 cv de potência, o que possibilita o modelo a ir de zero a 100 km/h em menos de seis segundos. Ele tem câmbio de oito marchas e um torque de 86,5 kgfm.

Já a Lamborghini Urus passa dos R$ 3 milhões em valor de acordo com Tabela Fipe. O SUV tem 650 cv de potência e 86,6 kgfm de torque, com motor V8 biturbo de 4.0 litros. É capaz de ir de 0 a 100 km/h em 3,6 segundos e pode chegar a até 305 km/h.

A Lamborghini Aventador pode a chegar a R$ 4,5 milhões. O carrão tem motor V12 de 740 cv e torque de 70,4 kgfm, que faz a máquina sair do zero e chegar aos 100 km/h em apenas 2,9 segundos.

Custando R$ 7 milhões no Brasil (com IPVA de R$ 276 mil), Ferrari 458 Spider possui motor 6.5 litros em disposição V12. Aspirado, ele gera 800 cv a 8.500 rpm de potência e um torque de 73,2 kgfm a 8.900 rpm. Assim, vai de 0 a 100 km/h em três segundos e chega aos 200 km/h em 8,3 segundos. Sua velocidade máxima é de 340 km/h.

E não acabou: recentemente o cantor divulgou nas redes sociais que construiu uma pista de pouso particular em sua mansão para receber voos privados de todo o país.

Mandado de prisão e polêmicas

Em setembro, a Justiça de Pernambuco pediu a prisão do cantor sertanejo investigado na operação Integration, que também deteve a influenciadora Deolane Bezerra.

Gusttavo Lima havia viajado horas antes para a Flórida (EUA) e seus advogados conseguiram derrubar o pedido na segunda instância menos de 24 horas depois.

No mesmo mês, o cantor foi indiciado. O inquérito diz que o sertanejo virou, em julho de 2024, sócio da Vai de Bet. A empresa é uma das citadas na investigação e o cantor teria 25% de participação na companhia, mas a polícia suspeita que ele era sócio bem antes disso.

Na época a defesa de Gusttavo Lima informou que a inocência do artista será devidamente demonstrada. "O cantor jamais seria conivente com qualquer fato contrário ao ordenamento de nosso país e não há qualquer envolvimento dele ou de suas empresas com o objeto da operação deflagrada pela polícia pernambucana".

*Com informações de Gabriel Lima