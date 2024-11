Empresas da zona do euro veem pressões contínuas sobre margens, segundo pesquisa do BCE

FRANKFURT (Reuters) - As empresas da zona do euro esperam que seu faturamento continue a aumentar neste trimestre, mas suas margens permanecem sob pressão com o crescimento dos salários superando os aumentos dos preços de venda, disse o Banco Central Europeu em uma pesquisa trimestral nesta quinta-feira.

O crescimento econômico da zona do euro vem oscilando um pouco acima de zero há mais de um ano e as empresas, que desfrutaram de margens excepcionalmente altas nos últimos anos, agora estão observando uma queda significativa nessas margens, alimentando temores de que comecem a reduzir o quadro de funcionários.

"A pesquisa indica que as pressões dos custos continuam generalizadas em empresas de todos os portes", disse o BCE em sua Pesquisa sobre o Acesso das Empresas ao Financiamento. "As empresas (...) continuaram a relatar uma deterioração em seus lucros em comparação com a rodada anterior da pesquisa."

As empresas esperam que os preços de venda aumentem 3% nos próximos 12 meses, enquanto os salários devem subir 3,5%, disse o BCE com base em uma pesquisa com quase 13.000 empresas, a maioria das quais emprega menos de 250 funcionários.

Um aumento de 3% no preço de venda ainda está bem acima da meta de inflação de 2% do BCE e as empresas veem a inflação em 2,9% em um, três e cinco anos.

As empresas relataram um declínio na necessidade de empréstimos bancários no terceiro trimestre, mas também disseram que os empréstimos estavam mais prontamente disponíveis do que três meses antes.

Entretanto, elas também se tornaram menos otimistas em relação à disponibilidade de empréstimos bancários nos próximos três meses, acrescentou o BCE.

(Reportagem de Balazs Koranyi)