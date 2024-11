Dólar acelera ganhos ante real após notícia de pacote abaixo do esperado

SÃO PAULO (Reuters) - O dólar à vista acelerou os ganhos ante o real na tarde desta quinta-feira, renovando a cotação máxima do dia após notícia da CNN Brasil de que o pacote fiscal do governo Lula pode ficar entre 10 bilhões e 15 bilhões de reais.

Às 15h26 o dólar à vista subia 0,68%, a 5,7160 reais na venda, após ter marcado a máxima de 5,7247 reais (+0,83%) pouco antes.

Conforme a CNN, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai analisar duas propostas de cortes de gastos: uma de 15 bilhões de reais, que atingiria as áreas de Saúde e Transportes, e outra de 10 bilhões de reais.

Profissionais do mercado ouvidos pela Reuters nos últimos dias têm citado a necessidade de cifras mais altas, em torno de 50 bilhões de reais. O fato de o pacote poder ficar abaixo do esperado impulsionou o dólar e as taxas dos DIs (Depósitos Interfinanceiros) e minou o desempenho do Ibovespa.

(Por Fabrício de Castro)