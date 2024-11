Premiê da Itália liga para Trump e confirma 'aliança sólida'

ROMA, 6 NOV (ANSA) - A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, realizou na noite desta quarta-feira (6) seu primeiro telefonema para o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, para felicitá-lo pela sua vitória eleitoral.

A informação consta em nota divulgada pelo Palazzo Chigi, que explica que "a conversa foi uma oportunidade para confirmar a aliança sólida, a parceria estratégica e a amizade profunda e histórica que sempre uniu Roma e Washington".

Durante o telefonema, Meloni e Trump "manifestaram a vontade de trabalhar em estreita coordenação em todos os principais assuntos internacionais, começando pela guerra na Ucrânia e a crise no Oriente Médio".

De acordo com o comunicado, o "objetivo comum" dos dois líderes é "promover a estabilidade e a segurança, também no quadro das relações com a União Europeia".

Ainda segundo o governo italiano, ambos "afirmaram a intenção de continuar o caminho de fortalecimento das já excelentes relações bilaterais, baseadas em valores e princípios partilhados, concordando na oportunidade de manter contatos estreitos".

