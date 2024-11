Meloni e líderes europeus parabenizam Trump por vitória

ROMA, 6 NOV (ANSA) - A premiê da Itália, Giorgia Meloni, parabenizou o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, e disse que os dois países estão ligados por uma "aliança indestrutível, valores comuns e uma histórica amizade".

"Em nome meu e do governo italiano, as mais sinceras felicitações ao presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump", escreveu a primeira-ministra no X. "Estou certa de que reforçaremos ainda mais a ligação estratégica. Bom trabalho, presidente", acrescentou.

O republicano também foi parabenizado por outros líderes europeus, a começar pelo presidente da França, Emmanuel Macron, com quem manteve uma relação conturbada em seus anos na Casa Branca.

"Parabéns, presidente Trump. Estou pronto para trabalhar juntos, assim como fizemos por quatro anos. Com suas convicções e as minhas. Com respeito e ambição. Por mais paz e prosperidade", escreveu o líder francês no X.

Já o premiê trabalhista do Reino Unido, Keir Starmer, definiu o triunfo do magnata como "histórico". "Estou ansioso para trabalhar com você. Como aliados mais próximos, estamos lado a lado na defesa de nossos valores compartilhados de liberdade e democracia", salientou.

O secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), Mark Rutte, também se pronunciou e disse que a "liderança" de Trump "será mais uma vez fundamental para manter a força" da aliança. "Não vejo a hora de trabalhar de novo com ele para promover a paz através da força da Otan", ressaltou.

A presidente do poder Executivo da União Europeia, Ursula von der Leyen, apontou que a UE e os EUA são "mais que simples aliados" e estão "ligados por uma verdadeira parceria entre os povos". "Trabalharemos juntos em uma agenda transatlântica forte e que continue a dar resultados", afirmou. (ANSA).

