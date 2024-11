Sabalenka terminará ano como número 1; Gauff vence Swiatek no WTA Finals

A tenista bielorrussa Aryna Sabalenka se garantiu como número 1 do mundo ao final da temporada pela primeira vez na carreira, depois da derrota da polonesa Iga Swiatek (N.2) para a americana Coco Gauff (N.3) nesta terça-feira (5) no WTA Finals.

Sabalenka venceu seus dois primeiros jogos no Grupo A do Finals, disputado na Arábia Saudita, e se classificou para a semifinal. Swiatek tem uma vitória e uma derrota no Grupo B, e terá que vencer a americana Jessica Pegula na última rodada para avançar no torneio.

A primeira vez que Sabalenka alcançou o posto de número 1 foi em setembro de 2023. Depois de oito semanas, Swiatek recuperou o topo do ranking.

Desde 21 de outubro deste ano, a bielorrussa desbancou a polonesa do primeiro lugar, aproveitando que Swiatek se afastou dos torneios "por motivos pessoais" e não participou da recente turnê asiática, em um momento do ano que coincidiu para ela com uma mudança de treinador.

- Vaga na semifinal como líder -

Sabalenka se garantiu como número 1 sem jogar nesta terça-feira, graças à vitória de Gauff sobre Swiatek por 2 sets a 0, com parciais de 6-3 e 6-4, em uma hora e 47 minutos de Gauff.

Com este resultado, a americana se classifica para a semifinal como líder do Grupo B.

Swiatek, defensora do título, acabou pagando pelos erros não forçados que cometeu no jogo e foi derrotada em dois sets. Na última rodada, terá que derrotar Pegula, que a eliminou nas quartas de final do US Open, em setembro.

Esse duelo na próxima quinta-feira também será uma reedição da edição passada do WTA Finals, quando a polonesa levou a melhor (6-1 e 6-0).

- Pegula eliminada -

Mais cedo, no outro jogo da segunda rodada do Grupo B, a tcheca Barbora Krejcikova (N.13), classificada para o Finals como campeã de Wimbledon, derrotou Pegula (6ª) com um duplo 6-3.

A americana, sem chances de avançar à semifinal depois da segunda derrota em dois jogos, havia perdido na primeira rodada para Gauff.

Para vencer, Krejcikova fez valer a solidez de seu saque e durante toda a partida tomou a iniciativa.

A última tenista tcheca a ser campeã do WTA Finals foi Petra Kvitova, em 2011.

chc-cpb/dr/dam/cb/yr

© Agence France-Presse