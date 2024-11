Pacheco diz acreditar ser possível aprovar 2º projeto da regulamentação da tributária neste ano

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), disse nesta terça-feira, 5, que acredita que o segundo projeto de regulamentação da reforma tributária pode ser votado ainda neste ano na Casa.

A meta é ambiciosa, já que o projeto chegou recentemente ao Senado e os parlamentares estão dedicados ao primeiro projeto de regulamentação da tributária, que tem previsão de ser votado no início de dezembro.

"O primeiro projeto é mais desafiador, é mais complexo. Braga (relator Eduardo Braga) está se dedicando muito a ele. O segundo projeto é mais de procedimento e exaurimento do que está sendo feito no primeiro, então acredito muito na aprovação até o final do ano de todos", disse o presidente do Senado na saída do 2º Simpósio da Liberdade Econômica, em Brasília.

Pacheco também afirmou que não definiu quem será o relator do segundo projeto de regulamentação da tributária.