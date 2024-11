Dois sinais de alerta de insuficiência cardíaca para ficar atento

O coração é um músculo forte, do tamanho aproximado de um punho, e tem a função de bombear o sangue, de forma contínua, por todos os sistemas de seu corpo. Mas algumas situações podem enfraquecê-lo, fazendo com que ele não seja capaz de trabalhar como deveria. Isso leva a uma síndrome conhecida como insuficiência cardíaca.

Dois sintomas para ficar atento

Imagem: iStock

Os sinais podem aparecer de forma repentina ou evoluir ao longo do tempo. Os principais sintomas que ligam o alerta são:

Falta de ar Cansaço ao fazer esforço

Mas podem ocorrer também as seguintes manifestações:

Palpitações;

Retenção de líquidos (inchaço nas pernas e tornozelos, com piora no período da tarde);

Ganho de peso por inchaço;

Dificuldade de respirar na posição deitada (ortopneia) que melhora quando se senta.

A cardiologista Lidia Zytynski Moura esclarece que a ortopneia é uma queixa típica dos pacientes com insuficiência cardíaca. Eles relatam que precisam dormir sentados para afastar a sensação de afogamento.

"Tal situação decorre da evolução da doença, que leva ao acúmulo de líquidos nos pulmões", fala a médica. "Quando o paciente está em pé, esse líquido se instala na base do pulmão; ao deitar-se, ele se espalha pelo órgão, ocupa mais alvéolos, impedindo a respiração. O paciente só sente confortável na posição sentada."

Sintomas menos comuns

Algumas pessoas podem apresentar sintomas considerados menos frequentes. Confira:

Tosse persistente, que pode aumentar durante a noite;

Inchaço no abdome;

Perda do apetite;

Perda de peso;

Confusão;

Vertigem e desmaio;

Coração acelerado;

Depressão e ansiedade (decorrentes dos transtornos emocionas relacionados à gravidade da doença).

Por que a insuficiência cardíaca acontece?

A função do coração é bombear sangue, e essa tarefa acontece em duas etapas: na primeira, o coração bombeia sangue para as artérias; na segunda, ele tira sangue das veias. Quando esse mecanismo funciona de forma incorreta, surge a insuficiência cardíaca.

Esse mau funcionamento leva à redução do fluxo sanguíneo para o corpo, além do acúmulo do sangue que regressa ao coração, congestionando as veias. Assim, o coração vai enfraquecendo, até que se torna incapaz de bombear sangue suficiente para as necessidades metabólicas do organismo.

A insuficiência é a consequência final de todas as doenças do coração (cardiopatias) que tiveram uma evolução desfavorável ao longo da vida. No Brasil, a principal delas é a doença isquêmica (enfermidades arteriais coronianas que podem levar ao infarto).

Confira outras condições que podem ter como desfecho a insuficiência (por ordem de maior incidência):

Miocardites (como doenças pós-virais); Hipertensão (cardiomiopatia hipertensiva, resultado da hipertensão não tratada); Doença genética (cardiomiopatias de origem familiar, como a cardiomiopatia hipertrófica -- engrossamento do músculo do coração e a própria miocardiopatia dilatada familiar); Doença de Chagas (presente ainda na América Latina e em algumas regiões do país); Doença valvar (insuficiência aórtica); Taquicardiomiopatias (arritmias).

Hábitos de vida como tabagismo, dieta rica em gordura, sódio, colesterol alto, sedentarismo e consumo de álcool também estão relacionados à insuficiência cardíaca. Mais raramente, anemia, hipertireoidismo, hipertensão pulmonar, igualmente, podem levar ao problema. Diabetes e obesidade também são considerados fatores de risco para o desenvolvimento da doença.

Quando procurar ajuda médica

O sinal de alerta é notar que já não é possível fazer as atividades habituais porque você se sente cansado, tem fôlego curto, até mesmo para tomar banho ou subir escadas.

Em geral, quem faz o primeiro atendimento é o clínico geral ou médico de família. E mesmo que essa primeira consulta ocorra no serviço de pronto-socorro, o plantonista será capaz de avaliar as suas condições gerais.

Uma vez identificada alguma anormalidade, você será encaminhado para o cardiologista.

Dicas dos especialistas

Embora seja considerada uma doença crônica grave, para a qual não existe cura, boa parte dos pacientes pode ter uma melhor qualidade de vida. As condições para isso são a disponibilidade para mudanças no estilo de vida, adesão ao tratamento medicamentoso, além de perseverança para submeter-se ao acompanhamento médico. Quanto mais rápido forem o diagnóstico e o início da terapia, maiores são as chances de sucesso terapêutico.

Além da adesão ao tratamento, coloque em prática as seguintes medidas:

Evite o tabagismo;

Limite o consumo de bebidas alcoólicas;

Siga as orientações de seu médico quanto ao consumo de líquidos;

Adote uma dieta equilibrada rica em frutas, vegetais, carboidratos (prefira os que contenham amido), laticínios, proteínas (grãos, feijões, peixe, carne), com baixa ingestão de gordura saturada, sal e açúcar;

Exercite-se regularmente, e de acordo com as suas possibilidades/necessidades. Converse com seu médico para saber qual prática seria a mais adequada para você;

Verifique se é possível ter algum suporte multidisciplinar na sua região. Suporte psicológico, social e mesmo o auxílio de um fisioterapeuta ajudam a mantê-lo motivado para o tratamento;

Controle o peso regularmente e habitue-se ao autocuidado. Ao notar algum tipo de mudança significativa, fale com seu médico;

Mantenha a sua carteira de vacinação atualizada. Pessoas com insuficiência cardíaca são mais vulneráveis a infecções.

*Com informações de reportagem publicada em 08/09/2020