Chance de vitória de Trump chega a quase 70%, diz NYT

WASHINGTON, 5 NOV (ANSA) - O candidato republicano Donald Trump tem 69% de chances de vencer as eleições de 2024, segundo o modelo matemático do jornal The New York Times, atualizado em tempo real ao longo da apuração.

O NYT estima que Trump alcançará 287 votos no colégio eleitoral, contra 251 da democrata Kamala Harris, que teria o prêmio de consolação de vencer na preferência popular com uma margem estreita.

"Trump é favorito claro para ganhar na Geórgia e na Carolina do Norte. Se ele vencer, Harris provavelmente precisaria varrer os três estados indecisos do norte [Pensilvânia, Michigan e Wisconsin], uma possibilidade real, mas difícil", disse Nate Cohn, analista político do jornal. (ANSA).

